ФАС: участники закупки лекарств должны иметь лицензию на оптовую торговлю

Участники закупки лекарственных препаратов должны иметь лицензии на оптовую торговлю, считают в ФАС России.

«Розничный продавец, не имея лицензию на фармацевтическую деятельность с указанием «оптовая торговля лекарственными средствами», не может быть участником закупки и поставщиком лекарственных средств по государственному контракту», – разъясняет ФАС свою позицию.

При этом, если участником закупки является производитель лекарственных средств, то он в составе своей заявки предоставляет лицензию на осуществление деятельности по производству лекарственных средств, выданную в соответствии с постановлением Правительства РФ №686 от 06.07.2012 г. «Об утверждении Положения о лицензировании производства лекарственных средств».