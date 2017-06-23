ФАС против ограничения рентабельности российских производителей

Федеральная антимонопольная служба считает, что методика расчета предельных цен на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, находится в высокой степени готовности. Об этом на заседании Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Эра индикаторов

Он отметил главное достижение новой методики – переход от затратного к индикативному методу. В основе документа лежат индикативные сравнения разного уровня: со стоимостью препаратов в референтных странах, стоимости миллиграммов, миллилитров, молей и других единиц.

При регистрации цен на воспроизведенные препараты затратный метод теперь использоваться не будет. Единственный затратный механизм планируется задействовать для референтных препаратов российских производителей. И здесь ФАС не согласна с Минздравом, который предлагает ограничить рентабельность на уровне 30%. «Мы считаем, что рентабельность не надо ограничивать. Особенность фармацевтического рынка: оригинальные лекарственные препараты имеют высокий уровень рентабельности, так как воспроизводство инноваций требует серьезных вложений», – отметил Тимофей Нижегородцев.

Еще одно нововведение, за которое выступал антимонопольный орган – обязанность производителей при снижении цены в референтной стране, уменьшать стоимость препарата и в России. «Ценовое регулирование должно быть заботой не только уполномоченных государством исполнительных органов власти, но и самих участников. Если вы снижаете цену в референтной стране, то делайте это и в России, не надо ждать пока это заметят органы власти», – пояснил представитель ФАС.

Он также напомнил, что некоторое время назад были примеры, когда воспроизведенные лекарственные препараты были дороже референтных. Этого не должно быть, поэтому при снижении цены на референтный препарат должна снижаться цена на всю линейку воспроизведенных лекарств.

В ФАС полагают: для абсолютного большинства лекарственных препаратов не должно быть верхних пределов индексации цены. Но для очень дорогих ЛП, скорее всего, будет установлен верхний предел: индексировать на уровень инфляции, но не больше определенной абсолютной величины, которая пока обсуждается.

Антимонопольный орган уверен, что перечень референтных стран должен быть более мобильными. Российская ФАС обменивается информацией с большим количеством стран, благодаря этому можно будет исключать страны с устойчиво высоким уровнем цен и включать страны с устойчиво низким уровнем цен. «Сейчас мы исключили Италию, Данию, Ирландию, и включили Сербию, плюс хотим включить Марокко», – рассказал Тимофей Нижегородцев.

Предложения и замечания

Сейчас ФАС рассматривает техническую возможность автоматической перерегистрации цен на воспроизведенные лекарства, после того, как будут установлены цены на референтные препараты. Тем самым процесс глобального пересмотра цен может быть упрощен.

Есть несколько принципиальных моментов, против которых выступает ФАС. «Мы последовательно против всякого рода суррогатных административных инстанций – комиссии для решения спорных вопросов. У нас есть суд, где рассматриваются все спорные вопросы. Эффект от них важнее, так как работа судебной системы создает сигналы, прецеденты, обобщает практику, создает подходы регулирования», – пояснил Тимофей Нижегородцев.

Также антимонопольный орган не согласен с тем, чтобы производители приносили какие-либо лишние документы и приложения. По словам представителей ФАС, есть набор таблиц, к которым все привыкли. Сотрудники ведомства проведут точечные изменения и предоставят комментарии по ним. Более того, ФАС предлагает сделать уточнение: если в пакете документов не хватает информации, которую можно получить из открытых источников, речь идет о курсах валют, реестре лекарственных средств и т.д. Для возврата документов заявителю должно быть только два основания: если не представлена действительно важная и содержательная информация, а не техническая, и если в рамках экономического анализа установлено, что расчеты не верны.

«Мы против взаимосвязи системы ценообразования с системой закупок, – продолжил перечислять возражения г-н Нижегородцев. – Во-первых, Единая информационно-аналитическая система дает данные на молекулу, а у нас есть препараты референтные и воспроизведенные. Во-вторых, есть разные экономические условия при госзакупках и на коммерческом рынке».

Минздрав предлагает применение понижающих коэффициентов при перерегистрации цен. ФАС предлагает отказаться от такого подхода и установить правило, что цена на воспроизведенный лекарственный препарат не должна превышать стоимость референтного лекарства.

Далее участники заседания обсудили позицию ФАС и внесли свои предложения. Подробности читайте в одном из ближайших номеров «ФВ».