 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
115

ФАС против ограничения рентабельности российских производителей

23.06.2017

Федеральная антимонопольная служба считает, что методика расчета предельных цен на препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, находится в высокой степени готовности. Об этом на заседании Экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Эра индикаторов

Он отметил главное достижение новой методики – переход от затратного к индикативному методу. В основе документа лежат индикативные сравнения разного уровня: со стоимостью препаратов в референтных странах, стоимости миллиграммов, миллилитров, молей и других единиц.

При регистрации цен на воспроизведенные препараты затратный метод теперь использоваться не будет. Единственный затратный механизм планируется задействовать для референтных препаратов российских производителей. И здесь ФАС не согласна с Минздравом, который предлагает ограничить рентабельность на уровне 30%. «Мы считаем, что рентабельность не надо ограничивать. Особенность фармацевтического рынка: оригинальные лекарственные препараты имеют высокий уровень рентабельности, так как воспроизводство инноваций требует серьезных вложений», – отметил Тимофей Нижегородцев.

Еще одно нововведение, за которое выступал антимонопольный орган – обязанность производителей при снижении цены в референтной стране, уменьшать стоимость препарата и в России. «Ценовое регулирование должно быть заботой не только уполномоченных государством исполнительных органов власти, но и самих участников. Если вы снижаете цену в референтной стране, то делайте это и в России, не надо ждать пока это заметят органы власти», – пояснил представитель ФАС.

Он также напомнил, что некоторое время назад были примеры, когда воспроизведенные лекарственные препараты были дороже референтных. Этого не должно быть, поэтому при снижении цены на референтный препарат должна снижаться цена на всю линейку воспроизведенных лекарств.

В ФАС полагают: для абсолютного большинства лекарственных препаратов не должно быть верхних пределов индексации цены. Но для очень дорогих ЛП, скорее всего, будет установлен верхний предел: индексировать на уровень инфляции, но не больше определенной абсолютной величины, которая пока обсуждается.

Антимонопольный орган уверен, что перечень референтных стран должен быть более мобильными. Российская ФАС обменивается информацией с большим количеством стран, благодаря этому можно будет исключать страны с устойчиво высоким уровнем цен и включать страны с устойчиво низким уровнем цен. «Сейчас мы исключили Италию, Данию, Ирландию, и включили Сербию, плюс хотим включить Марокко», – рассказал Тимофей Нижегородцев.

Предложения и замечания

Сейчас ФАС рассматривает техническую возможность автоматической перерегистрации цен на воспроизведенные лекарства, после того, как будут установлены цены на референтные препараты. Тем самым процесс глобального пересмотра цен может быть упрощен.

Есть несколько принципиальных моментов, против которых выступает ФАС. «Мы последовательно против всякого рода суррогатных административных инстанций – комиссии для решения спорных вопросов. У нас есть суд, где рассматриваются все спорные вопросы. Эффект от них важнее, так как работа судебной системы создает сигналы, прецеденты, обобщает практику, создает подходы регулирования», – пояснил Тимофей Нижегородцев.

Также антимонопольный орган не согласен с тем, чтобы производители приносили какие-либо лишние документы и приложения. По словам представителей ФАС, есть набор таблиц, к которым все привыкли. Сотрудники ведомства проведут точечные изменения и предоставят комментарии по ним. Более того, ФАС предлагает сделать уточнение: если в пакете документов не хватает информации, которую можно получить из открытых источников, речь идет о курсах валют, реестре лекарственных средств и т.д. Для возврата документов заявителю должно быть только два основания: если не представлена действительно важная и содержательная информация, а не техническая, и если в рамках экономического анализа установлено, что расчеты не верны.

«Мы против взаимосвязи системы ценообразования с системой закупок, – продолжил перечислять возражения г-н Нижегородцев. – Во-первых, Единая информационно-аналитическая система дает данные на молекулу, а у нас есть препараты референтные и воспроизведенные. Во-вторых, есть разные экономические условия при госзакупках и на коммерческом рынке».

Минздрав предлагает применение понижающих коэффициентов при перерегистрации цен. ФАС предлагает отказаться от такого подхода и установить правило, что цена на воспроизведенный лекарственный препарат не должна превышать стоимость референтного лекарства.

Далее участники заседания обсудили позицию ФАС и внесли свои предложения. Подробности читайте в одном из ближайших номеров «ФВ».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
23.06.2017 Минздрав пожаловался на ФАС в Арбитражный суд
20.06.2017 Анонс: заседание экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении
02.06.2017 ФАС теперь сможет на расстоянии доказать любой картель на электронных торгах
17.05.2017 Тимофей Нижегородцев: в России штрафные санкции неэффективны
12.05.2017 ФАС признала недостоверной рекламу препарата компании Johnson&Johnson
Метки
ФАС России
предельные отпускные цены
Персоны
Нижегородцев Тимофей Витальевич
Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения