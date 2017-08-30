ФАС приглашает фармпроизводителей принять участие в доработке перечня референтных лекарств

ФАС России предлагает участникам рынка принять активное участие в рассмотрении и доработке (в случае необходимости) проекта перечня референтных лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, подготовленного Минздравом России.

Согласно пояснительной записке к документу, утверждение перечня референтных лекарственных препаратов планируется в III квартале 2017 года. Он необходим для регистрации цен на лекарственные препараты.

«Принятие проекта приказа направлено на сокращение сроков государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты», – отмечается в пояснительной записке.

ФАС России обращается к участникам рынка с предложением принять участие в оперативной доработке перечня, направив свои замечания и предложения в Минздрав России.

Копии писем следует направлять на электронную почту Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России soc@fas.gov.ru.