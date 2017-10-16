ФАС подготовила предложения по снижению цен на презервативы

ФАС России провела исследование товарного рынка медицинских изделий, применяемых в качестве барьерных контрацептивов, и направила в Правительство РФ свои предложения по механизму снижения цен на соответствующие товары, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ФАС предлагает следующие меры недискриминационного доступа поставщиков презервативов на товарный рынок:

предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов;

установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний (экспертиз) при госрегистрации барьерных контрацептивов;

проработать вопрос об ограничении совокупного объема вознаграждения хозсубъекту, осуществляющему фармацевтическую и/или торговую деятельность, в размере 5% от цены приобретенного товара;

проработать вопрос о внесении изменений в правила надлежащей аптечной практики в части введения требования к аптечным организациям о первом предложении покупателям наиболее дешевых презервативов, а также об информировании покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых ими презервативов;

рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории;

разработать комплекс мероприятий, направленный на постоянную пропаганду использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путем, в том числе путем широкого распространения социальной рекламы, включения обязательных разделов в образовательные программы среднего и высшего образования, использования механизмов в теле-, киноиндустрии.

«Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте», - заключил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.