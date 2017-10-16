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Лента · В России
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ФАС подготовила предложения по снижению цен на презервативы

16.10.2017

ФАС России провела исследование товарного рынка медицинских изделий, применяемых в качестве барьерных контрацептивов, и направила в Правительство РФ свои предложения по механизму снижения цен на соответствующие товары, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

ФАС предлагает следующие меры недискриминационного доступа поставщиков презервативов на товарный рынок:

  • предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов;
  • установить фиксированный размер предельной платы за проведение испытаний (экспертиз) при госрегистрации барьерных контрацептивов;
  • проработать вопрос об ограничении совокупного объема вознаграждения хозсубъекту, осуществляющему фармацевтическую и/или торговую деятельность, в размере 5% от цены приобретенного товара;
  • проработать вопрос о внесении изменений в правила надлежащей аптечной практики в части введения требования к аптечным организациям о первом предложении покупателям наиболее дешевых презервативов, а также об информировании покупателей о наличии более дешевых аналогов приобретаемых ими презервативов;
  • рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории;
  • разработать комплекс мероприятий, направленный на постоянную пропаганду использования презервативов в качестве наиболее эффективного средства профилактики инфекций, передающихся половым путем, в том числе путем широкого распространения социальной рекламы, включения обязательных разделов в образовательные программы среднего и высшего образования, использования механизмов в теле-, киноиндустрии.

«Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренция в этом сегменте», - заключил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

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Метки
ФАС России
средства контрацепции
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13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
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