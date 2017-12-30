 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
195

ФАС отменила регистрацию цены на препарат «Нексиум» компании AstraZeneca

30.12.2017

Зарегистрированные предельные отпускные цены на препараты «Нексиум», которые производит AstraZeneca, завышены в России более чем в 10 раз. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по результатам анализа цен. Кроме того регулятор утверждает, что при регистрации цены компанией предоставлены недостоверные сведения, в итоге регистрация цены на «Нексиум» отменена.

ФАС исследовала цены на лекарственные препараты «Нексиум» во всех формах выпуска (МНН Эзомепразол, включен в перечень ЖНВЛП) и обнаружила, что зарегистрированные цены на них в России выше цен в 13 референтных странах в 7-12 раз. Например, зарегистрированная цена на упаковку 40 мг № 14 в России составляет 1510 руб., а в Хорватии - 179,12 руб.

В ФАС уверены, что при регистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты «Нексиум» были предоставлены повлиявшие на результат решения недостоверные сведения, которые привели к регистрации необоснованно высоких предельных отпускных цен на вышеуказанные препараты.

«Стоит отметить, что по МНН Эзомепразол зарегистрировано пять дженериков, причем два российского производства, цены на которые были зарегистрированы в сравнении с завышенными ценами на референтный лекарственный препарат «Нексиум», – прокомментировал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев. – ФАС России продолжит работу, связанную с критическим анализом ранее зарегистрированных цен на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. Компании, которые не снизили свои цены в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, неизбежно столкнутся с отменой ранее зарегистрированных цен».

Он добавил, что если же будет установлена регистрация необоснованно высоких предельных цен на препараты, занимающие монопольное положение на рынке, то в отношении такой компании будет возбуждено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке в форме установления, поддержания монопольно высоких цен.

На основании пункта 25 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2010 № 865, ФАС России приняла решение об отмене ранее принятых решений ФСТ России о согласовании предельных отпускных цен производителя на лекарственные препараты «Нексиум».

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
25.12.2017 AstraZeneca и Королевский колледж Лондона - партнеры в изучении заболеваний органов дыхания
21.12.2017 ФАС разрешила «Биокаду» арендовать производство у «Фармстандарта»
13.12.2017 ФАС: требования к дистрибьюторам часто носят субъективный характер
11.12.2017 Центральный аппарат антимонопольной службы поддержал решение УФАС в деле о «Социальных аптеках»
10.12.2017 ФАС: аптеки не направляют жалобы, связанные с демпингом
Метки
AstraZeneca
ФАС России
регистрация цены
Компании
AstraZeneca Англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. Является одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Компания занимает 281 место в Fortune Global 500 за 2011 год.
Персоны
Нижегородцев Тимофей

Начальник Управления контроля социальной сферы ФАС
Фармвестник-ТВ
25.12 «У редакционного камина» с Вадимом Яцуком
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
Диагностика HR
Механизм хороший, но надо вытряхнуть пыль
Ставка на звезды и новые технологии
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения