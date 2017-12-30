ФАС отменила регистрацию цены на препарат «Нексиум» компании AstraZeneca

Зарегистрированные предельные отпускные цены на препараты «Нексиум», которые производит AstraZeneca, завышены в России более чем в 10 раз. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по результатам анализа цен. Кроме того регулятор утверждает, что при регистрации цены компанией предоставлены недостоверные сведения, в итоге регистрация цены на «Нексиум» отменена.

ФАС исследовала цены на лекарственные препараты «Нексиум» во всех формах выпуска (МНН Эзомепразол, включен в перечень ЖНВЛП) и обнаружила, что зарегистрированные цены на них в России выше цен в 13 референтных странах в 7-12 раз. Например, зарегистрированная цена на упаковку 40 мг № 14 в России составляет 1510 руб., а в Хорватии - 179,12 руб.

В ФАС уверены, что при регистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты «Нексиум» были предоставлены повлиявшие на результат решения недостоверные сведения, которые привели к регистрации необоснованно высоких предельных отпускных цен на вышеуказанные препараты.

«Стоит отметить, что по МНН Эзомепразол зарегистрировано пять дженериков, причем два российского производства, цены на которые были зарегистрированы в сравнении с завышенными ценами на референтный лекарственный препарат «Нексиум», – прокомментировал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев. – ФАС России продолжит работу, связанную с критическим анализом ранее зарегистрированных цен на препараты, входящие в перечень ЖНВЛП. Компании, которые не снизили свои цены в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами, неизбежно столкнутся с отменой ранее зарегистрированных цен».

Он добавил, что если же будет установлена регистрация необоснованно высоких предельных цен на препараты, занимающие монопольное положение на рынке, то в отношении такой компании будет возбуждено дело по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке в форме установления, поддержания монопольно высоких цен.

На основании пункта 25 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2010 № 865, ФАС России приняла решение об отмене ранее принятых решений ФСТ России о согласовании предельных отпускных цен производителя на лекарственные препараты «Нексиум».