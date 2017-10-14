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ФАС не против продажи лекарств в супермаркетах

14.10.2017
Фото: Парламентская газета

Речь идет о привлечении еще одного канала продаж, чтобы сделать более доступными определенные лекарства. Об этом во время во время пресс-конференции в пресс-центре «Парламентской газеты» рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Вопрос о торговле лекарствами подняла исполнительный директор Российской ассоциация аптечных сетей Нелли Игнатьева: «Если препараты появятся на полках в супермаркетах, то, по нашему мнению, это прямая угроза национальной безопасности. Продуктовые сети хотят продавать безрецептурные препараты, и у них есть возможность для этого. Есть такой вид организации как аптечный киоск, который позволяет получить лицензию и продавать только безрецептурные лекарства. Если мы покупаем продукт питания, то мы можем самостоятельно понять, что он испорчен. С лекарственными препаратами это проследить невозможно, кроме того пока нет маркировки это канал для контрафакта».

Член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров отметил, что пока есть задание проработать вопрос, не идет речи о внесении законопроекта.

«Мы выступаем за эту инициативу, – заявил Тимофей Нижегородцев. – Конечно, должен быть список препаратов, особые условия хранения и т.д. Конечно, должны быть контролируемые условия, лицензии, но не те, что есть у аптек. Мы не драматизируем этот вопрос. Речь идет о том, что необходимо привлечь и этот канал, чтобы улучшить доступность определенных лекарственных препаратов».

«Есть мнение психологов о том, что может стереться грань между лекарством и продуктом, бесконтрольное потребление лекарств может плохо сказаться на здоровье населения», – возразила Нелли Игнатьева.

«Это вопрос качества медициинской помощи, – парировал представитель ФАС. –Необходимо совершенствовать медицинскую помощь, если лекарство порекомендует врач, то какая разница, где его пациент купит».

«Сегодня во многих супермаркетах есть аптечные киоски. Какая разница, будут ли они называться аптечными отелами или аптечными киосками. В любом случае лекарство не должен продавать обычный продавец», – сказал Александр Петров. С этим согласились все.

Нелли Игнатьева привела еще одни аргумент: из-за этого пострадает доступность лекарств, которые останутся в аптеках из-за снижения их торгового оборота.

«Думаю, это вопрос конкуренции», – воскликнул депутат Петров и пообещал организовать по этой теме круглый стол в Госдуме в случае такой необходимости.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
супермаркет
аптеки
Персоны
Игнатьева Нелли Валентиновна

Исполнительный директор РААС
Нижегородцев Тимофей

Начальник Управления контроля социальной сферы ФАС
Петров Александр Петрович

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ
Фармвестник-ТВ
13.10 «Актуальное интервью» с Данилом Блиновым
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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