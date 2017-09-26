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ФАС готова обсудить с фармотраслью единые подходы к рекламе лекарственных средств

26.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

Ассоциация европейского бизнеса (AEB), AIPM, АРФП и СПФО готовят аналитический обзор по правоприменительной практике ФЗ «О рекламе» и предлагают Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на основе этого документа выработать официальные разъяснения по законодательству о рекламе. Заместитель главы ведомства Андрей Кашеваров согласился начать диалог.

Слово не воробей

О необходимости выработки единых подходов к рекламе лекарств шла речь на совместном заседании Экспертного совета по применению законодательства о рекламе, Экспертного совета по применению законодательства о недобросовестной конкуренции и Экспертного совета по развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении, прошедшем 25 сентября.

На заседании члены экспертных советов высказали свое мнение по нескольким делам, касающимся ненадлежащей рекламы лекарств, возбужденным ФАС. На специальной комиссии они пока не рассматривались, так как у ФАС возникли некоторые сомнения по поводу присутствия в них нарушений. Результаты голосования членов экспертных советов могут быть учтены при дальнейшем рассмотрении дел.

На заседании члены советов голосовали по девяти делам. Экспертов спросили: гарантирует ли реклама того или иного препарата положительный результат. Большинство участников не увидели гарантированного положительного действия в шести рекламных роликах: Фастум гель, Нурофен (таблетки), Амиксин, Имодиум, ИРС 19, Иммудон, но заметили это нарушение в рекламе Стрепсилса, Быструмгеля и Ибуклина.

Во всех этих рекламных роликах фармкомпании использовали слово «быстро». По сути, темой совместного заседания и стало это одно слово. По мнению фармотрасли ФАС очень пристально относится к этому слову, на сегодняшний момент возбуждено более 20 дел, где, так или иначе, фигурирует слово «быстро». Юристы, представляющие интересы фармкомпаний, уверены, что это слово использовать можно, и рассказали в каких случаях, по их мнению, это допустимо делать.

За порядок всем миром

Например, партнер юридической фирмы «Гольцблат БЛП» Елены Трусова рассуждает так: закон требует от рекламы достоверности и доказательности. Доказательная медицина - это то, что подтверждено объективными доказательствами. Следовательно, инструкции, научные публикации соответствуют доказательной медицине.

«В том случае, когда в рекламе используется цитирование инструкции или научной публикации или иного источника, подтвержденного объективными методиками использование слова «быстро» в рекламе будет соответствовать принципам доказательной медицины. Иначе получится, что реклама регулируется строже, чем внесение информации в инструкции», – говорит она.

Однако Андрей Кашеваров отметил, что слово не однозначное, так как не всегда понятно, с чем сравнивается действие лекарства. Если оно действует быстро, значит, другое аналогичное лекарство действует медленно.

В рекламной ассоциации АКАР тем не менее уверены, что совсем это слово запрещать нельзя. В связи с этим организация обратилась с письмом в ФАС с просьбой осторожно отнестись к этой ситуации.

Профессиональные бизнес и фармацевтические объединения также попросили регулятора принять участие в обсуждении единых подходов к рекламе лекарственных препаратов. AEB, AIPM, АРФП и СПФО сейчас готовят аналитически обзор правоприменительной практики, на основе документа они и предлагают выработать официальные разъяснения. Андрей Кашеваров согласился, что диалог отрасли и ведомства будет вполне уместен.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ФАС России
недобросовестная реклама
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Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
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