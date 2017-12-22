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Фармсообщество разрабатывает профессиональные стандарты в промоции лекарств

22.12.2017
Фото: Игорь Чунусов

Проекты профессиональных стандартов пяти ключевых должностей фармацевтических компаний были рассмотрены 22 декабря в рамках специального заседания HR professional pharma club (проекта компании Globalpas в партнерстве с изданием «Фармперсонал»), Национальной фармацевтической палаты и Национального агентства развития квалификаций.

В дискуссии приняли участие руководители, HR-директора и менеджеры фармацевтических компаний, вовлеченные в процесс управления персоналом. Обсуждались стандарты профессиональной деятельности на позициях: медицинский представитель Rx подразделения, медицинский представитель OTC подразделения, менеджер по работе с ключевыми клиентами, менеджер по продукту, медицинский советник.

Как сообщила первый заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций Юлия Смирнова, на сегодняшний день в России разработано более 1100 профессиональных стандартов, ставших платформой национальной системы квалификаций. На основе принятых стандартов осуществляются изменения в системе трудовых отношениий, системе образования. По данным Минобрнауки, актуализировано уже свыше 440 федеральных образовательных стандартов в системе высшего образования и около 200 ФГОСов – в системе среднего профессионального образования.

С принятием профстандартов появляется возможность проводить независимую оценку квалификаций. Стандарты могут применяться при проведении профессионально-общественной аккредитации специалистов. Также стандарты можно применять непосредственно в деятельности HR-служб, формируя на основе профессиональных квалификаций требования к работникам на конкретных рабочих местах.

В фармотрасли на данный момент разработано 13 профессиональных стандартов, которые «покрывают» области: фармацевтическая деятельность и промышленная фармация, рассказала Елена Неволина, исполнительный директор НФП – организации-разработчика отраслевых профстандартов, уполномоченного на проведение такой работы Советом по профессиональным квалификациям в области фармации Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Семь стандартов уже утверждены Минтрудом.

Профессиональная деятельность в сфере продвижения ЛС до недавнего времени находилась вне зоны внимания разработчиков отраслевых профстандартов. Взявшись за формирование стандартов в этой области, НФП обратилась к HR professional pharma club, на дискуссионной площадке которого аккумулируется передовой опыт в сфере управления персоналом. Как отметил генеральный директор Globalpas Сергей Профатилов, «НФП обратилась к нам с тем, чтобы мы помогли разработать качественные профстандарты, которые стали бы ориентиром профессиональной деятельности в фармотрасли в ближайшие годы».

Обсуждение проектов пяти профстандартов проходило в формате нетворкинга. По общему мнению, важно, чтобы процесс формирования стандартов происходил с участием фармбизнеса – «иначе это сделают за нас». Договорились, что в дальнейшем разработкой стандартов займутся рабочие группы, в которые будут приглашены представители фармкомпаний.

Автор: Наталья Маскина, «Фармперсонал»
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Метки
профессиональные стандарты
Фармвестник-ТВ
21.12 «7 дней за 7 минут» с Евгением Нифантьевым
18.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 27
13.12 «ФармNEWS»: В России зарегистрирован первый препарат для терапии ППРС
12.12 «7 дней за 7 минут» с Артуром Мирзояном
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
На конференции обсудили нарушения аптечных правил
«ПроАптека» заявляет о готовности дать своим участникам возможность развиваться наравне с крупными сетями
Минздрав займется обучением фармацевтов нормативному регламенту
Новые тренды определяют развитие фармрынка на годы вперед
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