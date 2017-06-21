Фармкомпания оспаривает взыскание налоговиков на сумму свыше 11 млн рублей

Апелляционная инстанция оставила в силе решение о доначислении налогов и назначении штрафов в отношении краснодарского ООО «Научно-производственная фирма «НМ», которая занимается розничной и оптовой фармацевтической деятельностью.

Компания подала иск к ИФНС России № 2 по г. Краснодару о признании недействительным решение от 19.03.2015 в части взыскания налога на прибыль в сумме 1,37 млн руб., НДС - 6,8 млн руб., пени - 2,755 млн руб., штрафных санкций за совершение налогового правонарушения - 897 тыс. руб. Как следует из материалов дела, налоговая инспекция направила в адрес ООО «НПФ «НМ» письмо с предложением восстановить первичные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, необходимые для проведения выездной налоговой проверки. Однако компания его проигнорировала. Тогда налоговики провели проверку на основании документов, представленных контрагентами общества, выписок банка по расчетному счету и имеющихся деклараций налогоплательщика. Выяснилось, что компания осуществляет розничную торговлю через аптеку (не облагается НДС), а также деятельность, которая облагается по ставке 18%, однако ведется ли раздельный учет этих направлений, и, если да, то насколько корректно – установить не удалось.

В свое оправдание представитель «НМ» пояснил суду, что не мог предъявить документы по требованию налоговой инспекции, потому что они были изъяты в рамках расследования уголовного дела. Однако суд справедливо заметил, что изъятые документы относятся к деятельности общества в 2009 – 2010 годах, в то время как запрашивались бумаги за период проверки 2011 – 2012 годов, и счел данный довод несостоятельным.

И Арбитражный суд Краснодарского края, и 15 Арбитражный апелляционный суд в удовлетворении заявленных исковых требований отказали. Постановление от 19 июня не вступило в законную силу и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.