 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
140

«Фармимэкс» планирует в 2018 году реализовать на базе «Скопинфарма» инвестпроект стоимостью порядка 6 млрд рублей

22.06.2017

21 июня временно исполняющий обязанности Рязанской области Николай Любимов посетил Скопинский район, где ознакомился с деятельностью ведущих предприятий муниципального образования, в частности фармацевтического завода в с. Успенское. Вместе с Николаем Любимовым на производстве побывали исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов, президент ПАО «Фармимэкс» Александр Апазов.

На Скопинском фармацевтическом заводе Николай Любимов ознакомился с работой физико-химической и биохимической лабораторий, побывал на участках, где ведется изготовление лекарственных препаратов, упаковка и хранение готовой продукции, сообщили в пресс-службе областной администрации. Глава региона осмотрел также площадку, на которой в настоящее время строятся новые производственные и лабораторные корпуса.

С вхождением компании ООО «Скопинфарм» в ПАО «Фармимэкс» началась активная модернизация завода и создание современного, высокотехнологичного производства. Объем вложенных средств составил более 1 млрд рублей. В настоящее время мощности предприятия позволяют производить более 1,2 млрд единиц продукции. В прошлом году был реализован инвестиционный проект по созданию производства полного цикла твердых лекарственных препаратов противовоспалительного и антимикробного действия. Новая линия будет запущена в ближайшее время после необходимой технической наладки оборудования. В 2018 году ПАО «Фармимэкс» планирует реализовать еще один инвестпроект стоимостью порядка 6 млрд рублей и начать строительство завода полного цикла по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека.

«У завода большой потенциал и планы по расширению производственных мощностей», – отметил Николай Любимов.

Глава региона сообщил, что на встрече достигнут ряд договоренностей, которые позволят ускорить процесс оформления документов, необходимых для начала строительства нового производства. Кроме того, обсуждались возможности предоставления предприятию господдержки в реализации этого инвестпроекта.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
17.10.2016 Компания «Фармимэкс» получила от «Сбербанка» гарантии на 3 млрд рублей
15.09.2016 «Скопинфарм» запустил модернизированное производство
25.12.2015 «Фармимэкс» и «Октафарма» инвестируют более 100 млн евро в производство препаратов крови полного цикла
18.11.2015 В Северной Осетии намерены воссоздать республиканскую аптечную сеть
20.01.2012 Башкортостан: «Фармимэкс» взыскал долги в арбитраже
Метки
ОАО «Фармимэкс»
ООО «Скопинфарм»
Фармвестник-ТВ
22.06 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 9(14)
19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения