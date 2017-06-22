«Фармимэкс» планирует в 2018 году реализовать на базе «Скопинфарма» инвестпроект стоимостью порядка 6 млрд рублей

21 июня временно исполняющий обязанности Рязанской области Николай Любимов посетил Скопинский район, где ознакомился с деятельностью ведущих предприятий муниципального образования, в частности фармацевтического завода в с. Успенское. Вместе с Николаем Любимовым на производстве побывали исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов, президент ПАО «Фармимэкс» Александр Апазов.

На Скопинском фармацевтическом заводе Николай Любимов ознакомился с работой физико-химической и биохимической лабораторий, побывал на участках, где ведется изготовление лекарственных препаратов, упаковка и хранение готовой продукции, сообщили в пресс-службе областной администрации. Глава региона осмотрел также площадку, на которой в настоящее время строятся новые производственные и лабораторные корпуса.

С вхождением компании ООО «Скопинфарм» в ПАО «Фармимэкс» началась активная модернизация завода и создание современного, высокотехнологичного производства. Объем вложенных средств составил более 1 млрд рублей. В настоящее время мощности предприятия позволяют производить более 1,2 млрд единиц продукции. В прошлом году был реализован инвестиционный проект по созданию производства полного цикла твердых лекарственных препаратов противовоспалительного и антимикробного действия. Новая линия будет запущена в ближайшее время после необходимой технической наладки оборудования. В 2018 году ПАО «Фармимэкс» планирует реализовать еще один инвестпроект стоимостью порядка 6 млрд рублей и начать строительство завода полного цикла по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека.

«У завода большой потенциал и планы по расширению производственных мощностей», – отметил Николай Любимов.

Глава региона сообщил, что на встрече достигнут ряд договоренностей, которые позволят ускорить процесс оформления документов, необходимых для начала строительства нового производства. Кроме того, обсуждались возможности предоставления предприятию господдержки в реализации этого инвестпроекта.