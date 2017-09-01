«Фармимэкс» инвестирует 6 млрд рублей в фармпроизводство в Рязанской области

В конце августа состоялась встреча Президента России Владимира Путина и временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова, который, в частности рассказал о привлечении инвестиций в промышленность региона.

«Мы привлекаем инвесторов, практически ежедневно с ними общаемся, буквально несколько дней назад подписали четыре договора на сумму 25 миллиардов рублей по запуску фармпроизводства, производства тракторов, производства препаратов крови и строительства теплиц», — доложил Н. Любимов.

Одна из компаний, с которой было подписано соглашение о сотрудничестве, – ПАО «Фармимэкс».

Инвестор обязуется построить завод по производству препаратов крови полного цикла, обеспечить производство препаратов для лечения онкологических заболеваний, производство лекарств на основе моноклональных тел. В совокупности по проектам компания намерена инвестировать 6 млрд рублей и создать около 250 рабочих мест.

Власти региона обязуются оказывать содействие во взаимодействии с органами госвласти на территории области, в переговорах с энерго-и газоснабжающими и другими профильными организациями.