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Лента · В России
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«Фармимэкс» инвестирует 6 млрд рублей в фармпроизводство в Рязанской области

01.09.2017

В конце августа состоялась встреча Президента России Владимира Путина и временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова, который, в частности рассказал о привлечении инвестиций в промышленность региона.

«Мы привлекаем инвесторов, практически ежедневно с ними общаемся, буквально несколько дней назад подписали четыре договора на сумму 25 миллиардов рублей по запуску фармпроизводства, производства тракторов, производства препаратов крови и строительства теплиц», — доложил Н. Любимов.

Одна из компаний, с которой было подписано соглашение о сотрудничестве, – ПАО «Фармимэкс».

Инвестор обязуется построить завод по производству препаратов крови полного цикла, обеспечить производство препаратов для лечения онкологических заболеваний, производство лекарств на основе моноклональных тел. В совокупности по проектам компания намерена инвестировать 6 млрд рублей и создать около 250 рабочих мест.

Власти региона обязуются оказывать содействие во взаимодействии с органами госвласти на территории области, в переговорах с энерго-и газоснабжающими и другими профильными организациями.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ОАО «Фармимэкс»
Фармвестник-ТВ
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28.08 «7 дней за 7 минут» с Еленой Неволиной
24.08 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 13(18)
22.08 «7 дней за 7 минут» с Викрамом Пуния
СВЕЖИЙ НОМЕР
Август №26
Нехватка фармацевтов и провизоров может привести к закрытию аптек
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2017 года
Перечень ЖНВЛП предлагается дополнить инновационными препаратами для лечения орфанных заболеваний
Российские производители медизделий категорически против изменения механизма «третий лишний»
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