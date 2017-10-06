«Фармацевтический вестник» признан «Голосом отрасли»

Третий год подряд газета, интернет-портал и телевидение «Фармацевтический вестник» становится лауреатом III Фармацевтической премии «Зеленый крест» в номинации «Самое важное специализированное СМИ в области здравоохранения и лекобеспечения».

В этом году система голосования была изменена для того, чтобы принять во внимание голоса не только экспертного комитета, но и провизоров, фармацевтов, представителей фармкомпаний.

Церемонии награждения лауреатов прошла в начале октября в Москве в «Лотте-Плаза». Главный редактор издания Герман Иноземцев получил заветный приз и поблагодарил представителей фарминдустрии за высокую оценку деятельности «Фармвестника».