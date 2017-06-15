«Фармасинтез» намерен запустить в Тюмени производство гормональных препаратов

Президент Группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния объявил о стратегических планах развития подразделения в Тюмени. Речь идет о создании на уже действующей производственной площадке в 2017–2019 годах производства гормональных препаратов.

«В России нет ни одного подобного проекта. Импортозамещение в этой сфере фактически не осуществляется», – рассказал глава «Фармасинтеза» на встрече с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым.

В Тюмени будет создано производство с использованием новейших мировых технологий. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, инвестиционные вложения оцениваются в 3 250 млн рублей. Большую часть составят расходы на приобретение оборудования, на проектирование и строительно-монтажные работы, а также на клинические исследования и регистрацию лекарственных препаратов.

В рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса площадью 6000 кв. м, создание цеха опытного производства площадью 350 кв. м на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, строительство автоматизированного склада.

В числе источников финансирования указаны собственные средства компании, а также субсидии из областного и федерального бюджетов. Срок окупаемости проекта – 5,5 лет.

Начало выпуска препаратов намечено на 2020 год. На новом производстве будут работать 113 человек.

Подразделение ООО «Фармасинтез-Тюмень» приступило к работе в 2015 году, после завершения сделки по приобретению предприятия «ЮграФарм». С момента покупки в модернизацию производства вложено 800 млн рублей.

В группу компаний «Фармасинтез» входит пять производственных предприятий: