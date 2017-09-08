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«Фармакор» из Санкт-Петербурга продан члену совета директоров «36,6»

08.09.2017

Аптечная сеть «Фармакор» продана ООО «Межрегиональная розничная фармацевтическая компания» (МРФК), принадлежащая, как сообщает «Коммерсантъ», Аркадию Зятковскому. Согласно документам ПАО «Аптечная сеть 36,6» в июне 2017 г. он переизбран в совет директоров компании. «Фармакор» заключит договор франчайзинга с «36,6» и будет работать под брендами «36,6» и «Горздрав».

В ПАО отмечают, что Зятковский решил развивать собственный аптечный бизнес, поэтому подал заявление о выходе из совета директоров, но пока этого не случилось.

Несмотря на то, что юридически «Фармакор» не связан с «36,6», компании будут работать вместе. Председатель совета директоров «36,6» Иван Саганелидзе рассказал изданию, что аптеки, перешедшие под управление МРФК, смогут пользоваться логистическими возможностями «36,6» в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Кроме того некоторые из точек смогут работать по франшизе, предполагается использовать оба бренда – «36,6» и «Горздрав».

Некоторые участники рынка полагают, что из-за высокой долговой нагрузки «36,6» сама компания не может стать покупателем нового актива, чтобы на него не нацелились кредиторы.

Сеть «Фармакор» насчитывает 204 аптеки, большинство из них расположены в Санкт-Петербурге, но есть и другие города, например, Белгород, Великий Новгород, Воронеж, Киров и т.д.

По словам директора «Фармакора» Рината Мухамедзанова, решение продать аптечный бизнес связано с решением сосредоточиться на развитии собственного производства лекарств и БАДов в рамках ООО «Фармакор Продакшн».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ПАО "Аптечная сеть 36.6"
аптечная сеть "Фармакор"
сделка
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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