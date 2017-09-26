Обзор экспортных поставок фармацевтической продукции за январь—июль 2017 года

Бурный рост экспорта фармпродукции из России слегка споткнулся в текущем году. Похоже, спрос на традиционную продукцию ослабевает, а новые игроки с инновационными препаратами, готовые воевать на международных фармацевтических фронтах, пока только осаждают регистрационные редуты рынков других стран.