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Ежегодная встреча участников «Оркестра» РАСПМ

06.10.2017

24-25 сентября в Москве состоялся XII Всероссийский ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины «Современная перинатология: организация, технологии, качество». Мероприятие стало уникальной площадкой для высокопрофессионального диалога врачей 18 специальностей из большинства субъектов РФ.

Масштабный форум вот уже в двенадцатый раз собирает неонатологов, педиатров, акушеров-гинекологов, детских кардиологов, нейрохирургов, офтальмологов, эндокринологов, онкологов и других специалистов, чтобы обсудить новейшие подходы к диагностике и лечению сложных патологий плода и детей раннего возраста, а также повысить уровень знаний врачей, работающих в этих сферах. Последние несколько лет практически на всех мероприятиях РАСПМ звучит идея о необходимости преемственности действий всего медицинского персонала на различных этапах оказания медицинской помощи.

«Площадка нашего конгресса – удивительное место встречи специалистов высшего класса. Где, с одной стороны, можно поделиться успехами и достижениями, которых удалось добиться в своих коллективах, а с другой - рассказать о проблемах, которые не удается решить поодиночке. И, конечно, площадка конгресса - это место, где мы можем поддержать друг друга и выразить уверенность в том, что вместе мы справимся с любыми вызовами. Работать можно только в команде и решать вопросы надо вместе. Здесь , как в оркестре. Если кто-то фальшивит, мелодия будет уже не та», - отметил главный идеолог конгресса, президент РАСПМ, академик РАН Николай Николаевич Володин в ходе официального открытия мероприятия.

Тщательно проработанная научная программа мероприятия осветила самые острые вопросы современной перинатологии: «Акушерская и неонатальная инфектология», «Орфанные заболевания – диагностика и лечение», «Ранняя выписка новорожденного из роддома: решимость и настороженность», «Региональный опыт организации работы службы материнства и детства (программы по повышению эффективности работы)», «Пренатальная диагностика врожденных пороков развития плода - тактика ведения беременности и родов» и многие другие. Кроме того, экспертами были представлены и современные тенденции в развитии медицины. Неонатальная онкология – это новое направление в педиатрии, стержнем которого стало изучение биологии развития организма ребенка. Именно эта тема была включена в «ядро» конгресса – пленарное заседание.

«Фундаментальной основой неонатальной онкологии является биологическое осмысление поведения опухолевых клеток. Основная цель, которой мы стремимся добиться, это персонификация терапии у новорожденных и детей раннего возраста с целью оптимизации возможного развития побочных отдаленных эффектов. При этом необходимо учитывать особенности организма новорожденного и ребенка раннего возраста, а также особенности поведения опухолевых клеток в данной возрастной группе и тех уникальных заболеваний, которые встречаются в этом возрасте. Мне кажется, девизом всего нашего направления являются слова академика РАН Александра Румянцева «Нас интересует будущее», - отметила профессор Светлана Рафаэлевна Варфоломеева, заместитель директора Института онкологии, радиологии и ядерной медицины НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Тематика объединения профессиональных медицинских сообществ прослеживалась в течение всего мероприятия. РАСПМ и Союз педиатров России (СПР) уже не первый год плодотворно сотрудничают в области повышения знаний специалистов и пациентов. На открытии конгресса состоялась презентация долгожданного продолжения проекта видеорекомендаций
«Я – молодец!». На этот раз видеоролики с участием экспертов будут информировать как врачей, так и молодых родителей о необходимости вакцинопрофилактики.

«Жизнь не стоит на месте, и нам постоянно приходится придумывать новые формы работы, поэтому мы с удовольствием откликнулись на предложение создать второе совместное обучающее видеопособие. Причем мы решили создать его в виде сериала с участием профессиональных актеров и медицинских специалистов. Каждая новая серия будет посвящена вакцинации от какой-либо инфекции в соответствии с Национальным календарем прививок», - анонсировала проект академик РАН, председатель исполкома Союза педиатров России, президент Европейской педиатрической ассоциации, заместитель директора по научной работе ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России – директор НИИ педиатрии ФГАУ «ННПЦЗД» Минздрава России Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова, представляя тизер выпуска о вакцинопрофилактике полиомиелита.

Настоящим украшением конгресса стала торжественная церемония награждения лауреатов премией «Первые лица». Уже в 4 раз престижной награды удостаиваются лучшие специалисты и учреждения со всей России за особые достижения в перинатологии. Девять победителей определились по результатам конкурсной борьбы, еще троих лауреатов специальными призами отметили экспертный и попечительский советы. «Неонатология в России одна из самых стремительно развивающихся областей медицины. Российские неонатологи и перинатологи - высококвалифицированные врачи, которые каждый день спасают жизни детей и помогают их родителям. AbbVie стремится оказывать значительное влияние на жизнь людей, столкнувшихся с проблемами недоношенности. От лица компании я поздравляю всех победителей премии, лучших специалистов в области перинатальной медицины. Спасибо вам за ваш вклад в развитие этой важной области», – заявил Энтони Вонг, региональный вице-президент AbbVie в России, Украине и СНГ.

Особым сюрпризом стало чествование главного «первого лица» - академика Володина Н.Н., который совсем недавно отпраздновал свой 70-летний юбилей. Неожиданно для юбиляра и организаторов, «делегация» коллег академика представила яркую и душевную презентацию, рассказывающую как о самом Николае Николаевиче, так и о его наставнике Вячеславе Александровиче Таболине, и целой научной школе, которая сформировалась вокруг них. Профессор Асия Ильдусовна Сафина лично поздравила президента РАСПМ и передала сердечные поздравления Николаю Николаевичу от министра здравоохранения Татарстана Аделя Вафина и ректора Казанской государственной медицинской академии Минздрава России Рустема Хасанова.

XII конгресс РАСПМ был признан соответствующим требованиям Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования МЗ РФ, в связи с чем все участники мероприятия имеют возможность получить
12 кредитов.

Фармвестник-ТВ
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Эксперты обсудили итоги и перспективы фармацевтической отрасли
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
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