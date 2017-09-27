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«Эвалар» представил свою продукцию на выставке в Бонне

27.09.2017

Компания «Эвалар» представила на выставке в Бонне (Германия) 9 наименований своей продукции, которая доступна сегодня покупателям в этой стране. Выставку продуктов питания организовала группа «Монолит» (Monolith) – дистрибьютор продукции из стран Восточной Европы.

«Эвалар» начал активное продвижение на рынок Германии в декабре 2016 года, продажи линейки продукции под брендом Evalar стартовали в немецких супермаркетах летом 2017 года. Важным шагом стало подписание контракта с розничной сетью Mix-Markt, владеющей 280 супермаркетами в Европе, из которых 164 находятся в Германии.

«Стратегия продвижения компании на рынке Германии делает большую ставку на русскоязычную диаспору, в принципе знакомую с продукцией компании – по нашим оценкам, эта аудитория составляет порядка 4 млн человек. Именно поэтому названия некоторых препаратов для немецкого рынка выглядят как транслит российских брендов компании – например, Chernika forte», – отметил директор Департамента внешнеэкономической деятельности компании Александр Головко.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗАО "Эвалар"
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26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят и для аптек, и для больших компаний
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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