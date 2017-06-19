«Эском» возглавил рейтинг городских неплательщиков НДФЛ

Администрация Ставрополя опубликовала новый список компаний-должников по налогу на доходы физических лиц. Общая сумма задолженности превышает 123,5 млн рублей.

Всего в антирейтинг попали 37 самых крупных неплательщиков. Первую строчку в топе занимает фармацевтический завод НПК «ЭСКОМ» – задолженность по НДФЛ на 1 июня составила 38,582 млн рублей.

Между тем, как сообщили «ФВ» в Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, долг перед работниками по зарплате предприятием, специализирующимся на выпуске инфузионных растворов, полностью погашен. Повторная проверка, проведенная для контроля исполнения выданного инспекцией предписания, не выявила никаких нарушений в данной сфере.

Остается добавить, что дело о признании НПК «Эском» банкротом с января 2016 года слушается в Арбитражном суде Ставропольского края.