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«Эском» возглавил рейтинг городских неплательщиков НДФЛ

19.06.2017

Администрация Ставрополя опубликовала новый список компаний-должников по налогу на доходы физических лиц. Общая сумма задолженности превышает 123,5 млн рублей.

Всего в антирейтинг попали 37 самых крупных неплательщиков. Первую строчку в топе занимает фармацевтический завод НПК «ЭСКОМ» – задолженность по НДФЛ на 1 июня составила 38,582 млн рублей.

Между тем, как сообщили «ФВ» в Государственной инспекции труда в Ставропольском крае, долг перед работниками по зарплате предприятием, специализирующимся на выпуске инфузионных растворов, полностью погашен. Повторная проверка, проведенная для контроля исполнения выданного инспекцией предписания, не выявила никаких нарушений в данной сфере.

Остается добавить, что дело о признании НПК «Эском» банкротом с января 2016 года слушается в Арбитражном суде Ставропольского края.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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ОАО НПК «ЭСКОМ»
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14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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