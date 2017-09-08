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Лента · В России
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«ЭРКАФАРМ Северо-Запад» хочет купить шесть фармкомпаний

08.09.2017

ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад», входящая в ГК «Эркафарм» (владеет сетями «Доктор Столетов» и «Озерки»), 1 августа подала в ФАС России на рассмотрение ряд ходатайств о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок по приобретению 100% долей в компаниях, среди которых:

- ООО «Кедр» (место нахождения199178, г Санкт-Петербург, Проспект Большой В.О., д.47; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами).

- ООО «Роста» (место нахождения: 197229, г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, д. 48, корпус 7; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля, оптовая торговля, хранение, доставка и иные операции с лекарственными средствами, в том числе сильнодействующими и ядовитыми, изделиями медицинского назначения, биологически активными добавками к пище, косметическими товарами).

- ООО «Лекфарм» (место нахождения: 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, Почтовое отделение 27; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами).

- ООО «Квант - Фарма» (место нахождения: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 40; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля фармацевтическими товарами, медицинскими товарами и ортопедическими изделиями).

- ООО «Радуга Фарм» (место нахождения: 197229, г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, д. 48, корпус 7; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля, оптовая торговля, хранение, доставка и иные операции с лекарственными средствами, в том числе сильно действующими и ядовитыми, изделиями медицинского назначения, биологическими активными добавками к пище, косметическими товарами).

- ООО «Роста Плюс» (место нахождения: 197229, г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, д. 48, корпус 7, лит. А, пом. 309; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: дистрибуция фармацевтических товаров, оптовая и розничная торговля и иные операции с медикаментами, медицинскими и санитарными изделиями, косметическими товарами).

В рамках рассмотрения ходатайств заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия.

Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты его получения. 6 сентября ФАС сообщила о принятии этих ходатайств к рассмотрению.

Как писал «ФВ» в начале сентября, под управление группы компаний «Эркафарм» перешла аптечная сеть «Аптечный дом».

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, «Аптечный дом» представлен в Пензе девятью аптечными точками. Выручка сети в июле 2017 года составила 9,9 млн руб. Прирост аптечной сети к аналогичному периоду прошлого года составил – 5,39%.

В июле нынешнего года «Эркафарм» объявила о приобретении объединенной аптечной сети (ОАС) «Радуга-Первая помощь-Ладушка», принадлежащей «Роста». Как отмечала генеральный директор «Эркафарм» Анастасия Карпова, сделку планируется закрыть до конца текущего года.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЗАО "Эркафарм"
Персоны
Карпова Анастасия

Генеральный директор группы компаний «Эркафарм»
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 14(19)
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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