«ЭРКАФАРМ Северо-Запад» хочет купить шесть фармкомпаний

ООО «ЭРКАФАРМ Северо-Запад», входящая в ГК «Эркафарм» (владеет сетями «Доктор Столетов» и «Озерки»), 1 августа подала в ФАС России на рассмотрение ряд ходатайств о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок по приобретению 100% долей в компаниях, среди которых:

- ООО «Кедр» (место нахождения199178, г Санкт-Петербург, Проспект Большой В.О., д.47; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами).

- ООО «Роста» (место нахождения: 197229, г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, д. 48, корпус 7; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля, оптовая торговля, хранение, доставка и иные операции с лекарственными средствами, в том числе сильнодействующими и ядовитыми, изделиями медицинского назначения, биологически активными добавками к пище, косметическими товарами).

- ООО «Лекфарм» (место нахождения: 350912, Краснодарский край, г. Краснодар, Почтовое отделение 27; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами).

- ООО «Квант - Фарма» (место нахождения: 350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 40; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля фармацевтическими товарами, медицинскими товарами и ортопедическими изделиями).

- ООО «Радуга Фарм» (место нахождения: 197229, г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, д. 48, корпус 7; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: розничная торговля, оптовая торговля, хранение, доставка и иные операции с лекарственными средствами, в том числе сильно действующими и ядовитыми, изделиями медицинского назначения, биологическими активными добавками к пище, косметическими товарами).

- ООО «Роста Плюс» (место нахождения: 197229, г. Санкт-Петербург, 3-я Конная Лахта, д. 48, корпус 7, лит. А, пом. 309; основной вид деятельности в соответствии с Уставом: дистрибуция фармацевтических товаров, оптовая и розничная торговля и иные операции с медикаментами, медицинскими и санитарными изделиями, косметическими товарами).

В рамках рассмотрения ходатайств заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия.

Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты его получения. 6 сентября ФАС сообщила о принятии этих ходатайств к рассмотрению.

Как писал «ФВ» в начале сентября, под управление группы компаний «Эркафарм» перешла аптечная сеть «Аптечный дом».

Согласно данным аналитической компании AlphaRM, «Аптечный дом» представлен в Пензе девятью аптечными точками. Выручка сети в июле 2017 года составила 9,9 млн руб. Прирост аптечной сети к аналогичному периоду прошлого года составил – 5,39%.

В июле нынешнего года «Эркафарм» объявила о приобретении объединенной аптечной сети (ОАС) «Радуга-Первая помощь-Ладушка», принадлежащей «Роста». Как отмечала генеральный директор «Эркафарм» Анастасия Карпова, сделку планируется закрыть до конца текущего года.