Елена Максимкина: законопроект об интернет-продаже лекарств прошел все основные согласования

На первом этапе в законопроект об интернет-продаже лекарств не войдут препараты, которые отпускаются по рецепту врача. Однако в дальнейшем в процессе доработки документа они могут быть включены в него. Об этом сообщила ТАСС руководитель департамента лекарственного обеспечения и медизделий Минздрава Елена Максимкина.

По ее словам, ожидалось, что Госдума рассмотрит законопроект в осеннюю сессию, однако были замечания главного правового управления, касающиеся преждевременности введения нормы о реализации электронным способом рецептурных лекарственных препаратов.

«Пока было принято решение остановиться на том, что это препараты, которые могут быть реализованы без рецепта», – сказала Е. Максимкина.

«Когда законопроект поступит в Государственную думу, может быть, будет и дорабатываться», - уточнила она.

«Понятно, что мы живем в XXI веке, поэтому законопроект подготовлен, все согласования основные он прошел, и в любом случае я считаю, что он будет продвигаться», - сказала Максимкина.

Она отметила, что принципиальным в законопроекте является момент, фиксирующий право на интернет-торговлю только для стационарных, лицензированных аптечных организаций. Это необходимо для того, чтобы при необходимости потребитель мог предъявить претензии.

Елена Максимкина также добавила, что на данный момент «бронирование» лекарственных препаратов через сайт аптечной организации с тем, чтобы потом оплатить и забрать их в определенной аптеке, не противоречит законодательству.