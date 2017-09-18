Елена Максимкина: ценовая преференция для производителей субстанций не превысит 25%

Сегодня, 18 сентября, в Геленджике открылась вторая GMP-конференция «GMP -интеграция как драйвер роста конкурентоспособности фармрынка», организованная Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга.

В ходе пресс-брифинга директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что для нее стало откровением трактовка системы преференций для производителей субстанций.

«Трактуют не правильно, речь идет о 25%, а не о 40%. Максимум 25%», – подчеркнула она .

По словам Елены Максимкиной, систему преференций невозможно внедрить быстро: компаниям необходимо получить заключения о полном цикле.

«Постановление принимать надо с отложенным сроком», – сказала представитель Минздрава. Предположительно преференция заработает не раньше конца 2018-го-начала 2019 года.