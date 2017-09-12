Елена Максимкина не согласна с оценкой работы комиссии по формированию перечней лекарств

Межведомственная комиссия по формированию перечней лекарственных средств при Минздраве в 2017 г. провела конструктивную работу. При этом уровень качества ее деятельности растет. Об этом по время мероприятия, посвященного 15-летию АРФП, заявила председатель комиссии – директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елена Максимкина.

Она отметила, что в комиссию входят представители всех заинтересованных федеральных органов власти. При работе комиссии приоритет отдается клиническому качеству препаратов, оценка этого параметра выше, чем у других. Должное внимание также уделялось фармако-экономическому анализу. Кроме того значимой была глубина локализации . «Для Министерства здравоохранения важна физическая доступность препарата», – уточнила Елена Максимкина.

Представитель Минздрава рассказала, что комиссия одобрила для включения 60 МНН, половина из них выпускаются в России, как правило речь идет о глубокой стадии, производители остальных объявили о намерении локализовать свои препараты, в том числе и готовые лекарственные и, что главное, инновационные формы лекарственных средств.

Елена Максимкина также отметила, что категорически не согласна с оценкой работы комиссии генерального директора ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Виталия Омельяновского, который в интервью «ФВ» заявил, что «в настоящее время комиссия не выполняет «барьерных функций» и не способствует выводу на рынок государственного финансирования наиболее эффективных и экономически обоснованных лекарственных препаратов».

«Мне очень обидно, что структурное подразделение, которое является частью нашей командой, не всегда адекватно воспринимает работу, которую мы должны проводить вместе. И если у кого-то есть замечания, то, наверное, надо работать в этом направлении, а не давать беспочвенную критику», – отметила Елена Максимкина.