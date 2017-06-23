Эксперты сомневаются в корректности подсчетов депутатами Госдумы бюджетных затрат на здравоохранение

В ответ на инициативу группы депутатов фракции «Справедливая Россия» внедрить норму, согласно которой расходы федерального бюджета на здравоохранение не смогут составлять менее 7% от общего объема, директор Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Лариса Попович напоминает, что помимо федерального сегмента консолидированный бюджет РФ на здравоохранение состоит из бюджетных доходов регионов, направляемых на цели здравоохранения и бюджетов внебюджетных фондов ОМС.

«Сейчас доля расходов на здравоохранение в структуре консолидированного бюджета составляет не менее 10% уже на протяжении как минимум 15 лет. Предлагается эту долю сократить?», - недоумевает эксперт.

Важно не то, сколько денег предусмотрено в федеральном бюджете на здравоохранение, а то, насколько растет подушевой объем финансирования здравоохранения из всех источников. А он постоянно растет, причем быстрее общего коэффициента инфляции, добавляет Лариса Попович.

Разделяет недоумение Ларисы Попович и президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. В общем и целом Лига поддерживает инициативы, которые касаются увеличения финансирования сферы здравоохранения, но говорить о том, что денег на здравоохранение тратится все меньше, и приводить в качестве аргумента расчет расходов за счет федерального бюджета как минимум некорректно, добавляет Александр Саверский.

У законопроекта есть и сторонники. Профессор кафедры управления и экономики фармации Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии Алла Рудакова надеется, что закон будет принят.

«Доля расходов федерального бюджета, направляемая на нужды здравоохранения, в настоящее время составляет менее 3%. Увеличение до 7% может позволить существенно повысить доступность тех видов медпомощи, которые финансируются из бюджета. Это, в частности, лечение таких социально значимых заболеваний, как ВИЧ, хронические гепатиты и туберкулез. Кроме того, из федерального бюджета финансируется и оказание инновационных видов медпомощи, разрабатываемых в федеральных научных медицинских учреждениях», - говорит она.

Напомним, проект ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части установления минимального объема расходов федерального бюджета на здравоохранение, образование и культуру» в настоящий момент направлен в Комитет ГД по бюджету и налогам.

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов не раз выступал за ликвидацию ФОМС, называя его «ненужным посредником».

«Государство должно финансировать здравоохранение через строку в федеральном бюджете, — напрямую и в должном объеме», - таков призыв справедливороссов. Возможно, это является основной причиной появления проекта закона, предположили некоторые эксперты.