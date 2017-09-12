Эксперты раскритиковали судебное решение об отказе в компенсации расходов за ПГД

Центральный районный суд города Твери отказал пациентке в удовлетворении иска о взыскании с Министерства здравоохранения Тверской области расходов на проведение преимплантационной генетической диагностики (ПГД), сообщает пресс-служба ИСКЧ.

Суд не нашел оснований для возмещения убытков и компенсации морального вреда и пришел к выводу, что медицинская помощь, соответствующая профилю заболевания пациентки, была оказана в полном объеме, а Министерство здравоохранения Тверской области полностью выполнило свои обязательства перед пациенткой.

«ПГД не является самостоятельным видом медицинской помощи, направление для проведения которой входило в полномочия министерства, а также не является медицинской услугой, входящей в стандарт оказания медицинской помощи, соответственно, не подлежит предоставлению гражданам на бесплатной основе», - отмечается в судебном постановлении.

Решение суда вызвало критику экспертов здравоохранения. «Судья ссылается на то, что ПГД не указана в нормативных документах, как самостоятельный вид медицинской помощи и не входит в стандарты. И по этой причине не подлежит предоставлению на бесплатной основе, - отметил основатель Центра Genetico Артур Исаев. - Эти основания полностью противоречат ФЗ «Об охране здоровья», в котором в 51 статье четко написано «все граждане имеют право на обследования в целях предупреждения возможных наследственных заболеваний у потомства». Фактически судья обосновала отказ в медицинской помощи тем, что министерство не разработало необходимых подзаконных актов, которые делали бы возможным и эффективным выполнение этой нормы закона.

По мнению г-на Исаева, для государства отказ финансировать профилактику наследственных заболеваний «крайне невыгоден, потому что в результате приводит к огромным расходам бюджета на лечение таких заболеваний и к неэффективности системы в целом».

Проблема пациентки связана с несовершенством законодательства, считает заместитель директора по научной работе ФГБУ «Медико-генетический научный центр», председатель Российского общества медицинских генетиков Вера Ижевская.

«В соответствии с 55 статьей Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» вспомогательные репродуктивные технологии предназначены для лечения бесплодия, - подчеркнула она. Супружеские пары с высоким риском наследственного заболевания у ребенка, обращающиеся за ПГД, как правило, не имеют проблем с бесплодием. В результате они не могут воспользоваться технологией ПГД за счет средств ОМС. Год назад Российское общество медицинских генетиков обращалось в МЗ РФ с инициативой изменения ст.55 ФЗ-323, что позволило бы семьям с высоким риском передачи потомкам наследственного заболевания воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, включая ПГД и другие. Ответа мы не получили».