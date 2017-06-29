Эксперты предлагают создать сертификационную сеть лабораторий по испытанию медизделий

Участники «круглого стола», организованного Минпромторгом в рамках Евразийского ортопедического форума, проходящего 29-30 июня в Москве, предлагают Минпромторгу и Российскому экспортному центру, а также заинтересованным университетам и НИИ, подведомственным ФАНО, создать сертификационную сеть лабораторий по организации технических и других испытаний, необходимых для оборота медизделий.

По итогам «круглого стола» было решено просить Минздрав, Росздравнадзор и Минпромторг провести совещание по вопросу внесения в регуляторные документы по оказанию услуг стерилизации имплантируемых медицинских изделий. Предложить Минпромторгу и АО «Росатом» создать сертифицированные территориальные центры радиационной стерилизации. Также будет поставлен вопрос о возможности создания на территории РФ титановых полуфабрикатов медназначения по ГОСТ ИСО 5832-2, 5832-3, 5832-11.

«Россия является крупнейшим производителем титана, который широко используется в протезировании. У нас есть возможность выстроить полную цепочку производства. - отметил в своем выступлении заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.- Но для этого необходимо внедрять в производство международный опыт, мы должны учиться работать в новейших технологических подходах, чтобы обеспечить качество и доступность таких медизделий».

На сегодняшний день емкость рынка ортопедических медизделий в России составляет порядка 100 млрд рублей, отметил начальник центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Бурденко Леонид Брижань. Доля закупаемой ЛПУ отечественной продукции в этой сфере пока не превышает 7%.