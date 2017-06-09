Эксперты предлагают пути совершенствования системы борьбы с картелями

Лекарственные препараты и медицинские изделия, по данным Федеральной антимонопольной службы, занимают одну из первых позиций в перечне товарных рынков, наиболее подверженных картельным сговорам. Недавно антимонопольное ведомство представило многопараметрическую систему идентификации картелей на электронных торгах. С помощью этой программы можно на расстоянии выявлять и доказывать картели на электронных торгах в любом регионе или отрасли. О том, как усовершенствовать борьбу с картелями, «ФВ» поинтересовался у экспертов отрасли.

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Ларисы Попович, преодолеть картелизацию поможет переход к системе лекарственного страхования.

«Мы не раз говорили о необходимости в большом количестве случаев отказа от торгов и переходу к референтным ценам, когда сам покупатель выбирает необходимое лекарство, а государство компенсирует определенную стоимость препарата, - отметила она. - Так мы уходим и от торгов и от риска подобного рода картельных сговоров при формировании системы закупок».

Заместитель генерального директора компании STADA CIS Иван Глушков указал на зависимость производителей от дистрибьюторов, в связи с чем они «не имеют существенного влияния на сложившуюся ситуацию». По его мнению, утверждать, что система, которую предлагает ФАС, будет эффективно бороться с картелями, преждевременно.

«Но направление выбрано правильное, и становится понятно, что только активная позиция ФАС в этом сегменте может изменить ситуацию в корне», – добавил он.

Генеральный директор компании «Биокад» Дмитрий Морозов считает картели «пережитком прошлого, когда рынок был очень сильно раздроблен по игрокам».

«Все игроки делали одно и то же, и при этом все они были с не самой высокой капитализацией, – подчеркнул он. – Как результат – постоянный шантаж друг друга, связанный с угрозой понижения цены на торгах».

По его мнению, проблему картелей решит глобализация рынка, повышение регуляторной планки и планки входа на рынок для небольших фармкомпаний.

Руководитель проектов фармацевтического направления компании Vegas Lex Мария Борзова обратила внимание на трудность доказывания по делам о картельном сговоре, особенно по косвенным доказательствам.

«Судебная практика в отношении возможности доказывания картельного соглашения на основании совокупности косвенных доказательств является не единообразной – именно в силу сложности и неоднозначности данного вопроса, – заключила она. – Каким образом будет развиваться судебная практика после внедрения системы многопараметрической системы идентификации картелей на электронных торгах, пока сказать сложно».

Подробности читайте в «ФВ» №20 (891) от 13.06.2017 г. в публикации «Мысль материальна».