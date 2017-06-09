 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Маловато будет
Телемедицина развивается в мире высокими темпами
Current issue #19, 2017
Тает лед
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
330

Эксперты предлагают пути совершенствования системы борьбы с картелями

09.06.2017

Лекарственные препараты и медицинские изделия, по данным Федеральной антимонопольной службы, занимают одну из первых позиций в перечне товарных рынков, наиболее подверженных картельным сговорам. Недавно антимонопольное ведомство представило многопараметрическую систему идентификации картелей на электронных торгах. С помощью этой программы можно на расстоянии выявлять и доказывать картели на электронных торгах в любом регионе или отрасли. О том, как усовершенствовать борьбу с картелями, «ФВ» поинтересовался у экспертов отрасли.

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ «Высшая школа экономики» Ларисы Попович, преодолеть картелизацию поможет переход к системе лекарственного страхования.

«Мы не раз говорили о необходимости в большом количестве случаев отказа от торгов и переходу к референтным ценам, когда сам покупатель выбирает необходимое лекарство, а государство компенсирует определенную стоимость препарата, - отметила она. - Так мы уходим и от торгов и от риска подобного рода картельных сговоров при формировании системы закупок».

Заместитель генерального директора компании STADA CIS Иван Глушков указал на зависимость производителей от дистрибьюторов, в связи с чем они «не имеют существенного влияния на сложившуюся ситуацию». По его мнению, утверждать, что система, которую предлагает ФАС, будет эффективно бороться с картелями, преждевременно.

«Но направление выбрано правильное, и становится понятно, что только активная позиция ФАС в этом сегменте может изменить ситуацию в корне», – добавил он.

Генеральный директор компании «Биокад» Дмитрий Морозов считает картели «пережитком прошлого, когда рынок был очень сильно раздроблен по игрокам».

«Все игроки делали одно и то же, и при этом все они были с не самой высокой капитализацией, – подчеркнул он. – Как результат – постоянный шантаж друг друга, связанный с угрозой понижения цены на торгах».

По его мнению, проблему картелей решит глобализация рынка, повышение регуляторной планки и планки входа на рынок для небольших фармкомпаний.

Руководитель проектов фармацевтического направления компании Vegas Lex Мария Борзова обратила внимание на трудность доказывания по делам о картельном сговоре, особенно по косвенным доказательствам.

«Судебная практика в отношении возможности доказывания картельного соглашения на основании совокупности косвенных доказательств является не единообразной – именно в силу сложности и неоднозначности данного вопроса, – заключила она. – Каким образом будет развиваться судебная практика после внедрения системы многопараметрической системы идентификации картелей на электронных торгах, пока сказать сложно».

Подробности читайте в «ФВ» №20 (891) от 13.06.2017 г. в публикации «Мысль материальна».

Хотите узнать больше?

Расширенная аналитическая версия этого материала, а также интервью, мнения экспертов и глубокий анализ фармацевтического рынка доступны читателям газеты «Фармацевтический вестник» в еженедельных выпусках газеты на сайте и в печатном виде.

Выбирайте лучший вариант подписки:

  • Годовая подписка (42 выпуска) — 12 012 руб.
  • 6 месяцев (21 выпуск) — 6 699 руб.
  • Пробная подписка на 1 месяц всего за 1 116 руб.

Оформите подписку прямо сейчас на сайте ИД «Бионика Медиа» и получите доступ к материалам газеты мгновенно! Обратите внимание, для получения онлайн-доступа к газете потребуется регистрация на www.pharmvestnik.ru с тем же email-адресом, что и на сайте ИД «Бионика Медиа».

Вы подписчик печатной версии газеты? Зарегистрируйтесь на pharmvestnik.ru и отправьте заявку на предоставление доступа к онлайн-версии из личного кабинета и читайте нас в любом месте в любое время.

Отдел подписки: (495) 332-02-63, эл. почта subscription@bionika-media.ru

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
02.06.2017 ФАС теперь сможет на расстоянии доказать любой картель на электронных торгах
17.05.2017 Тимофей Нижегородцев: в России штрафные санкции неэффективны
04.05.2017 В Ставропольском крае разоблачили участников картельного сговора
27.04.2017 Казахская фармацевтическая компания «Медсервис Плюс» оштрафована на 114,9 млн тенге
18.04.2017 Подписан закон, уточняющий основания и меры административной ответственности за организацию картелей
Метки
картельный сговор
Персоны
Борзова Мария
Руководитель проектов фармацевтического направления компании VEGAS LEX
Глушков Иван
Заместитель генерального директора АО «Нижфарм», председатель правления калужского фармкластера.
Морозов Дмитрий Валентинович
Генеральный директор «БИОКАД»
Попович Лариса Дмитриевна
Директор Института экономики здравоохранения Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», кандидат биологических наук
Фармвестник-ТВ
08.06 «Актуальное интервью» с Игорем Крыловым
07.06 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
07.06 «ФармNEWS»: Заложен первый камень завода «НоваМедики»
06.06 «7 дней за 7 минут» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №19
Маловато будет
Телемедицина развивается в мире высокими темпами
Current issue #19, 2017
Тает лед
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Июнь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения