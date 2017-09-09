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Лента · В России
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Эксперты нашли способ легализовать косметические средства с анестезирующим эффектом

09.09.2017

Более половины анестезирующих препаратов местного действия, применяемых в косметологии, не зарегистрированы в России. Они используются при проведении процедур в салонах красоты и продаются в интернет-магазинах под видом косметических средств, а следовательно, не подлежат контролю со стороны Росздравнадзора.

По разным данным такая продукция занимает от 55 до 65% в данном сегменте рынка. Кожные анестетики, применяемые в салонах красоты без учета самых разных индивидуальных факторов здоровья клиента, часто приводят к неблагоприятным реакциям организма, вплоть до смертельного исхода.

Косметические анестетики попали в законодательную щель, считает аналитик индустрии красоты Елена Москвичева: «Их не проверяет Росздравнадзор потому, что они вроде бы не лекарства, но их не проверяет и Роспотребнадзор потому, что у них есть декларация косметического средства. Поэтому я бы на месте наших контролирующих органов обратила внимание на наши сертификационные центры» - такое мнение она высказала за круглым слотом 8 сентября в ИД «Аргументы и факты».

В качестве примера эксперт привела крем «Доктор Намб»: в декларации соответствия на этот продукт указано, что это косметическое средство по уходу за кожей, тогда как на упаковке честно написано, что в нем содержится лидокаин, прилокаин, бензокаин – анестезирующие препараты, являющиеся лекарственным средством. «Вот такие сертификационные центры, которые или закрывают глаза, или не знают что это не косметическое средство, — вот они должны быть в поле зрения контролирующих органов, — полагает Москвичева. — Они должны руководствоваться техническим регламентом безопасности парфюмерно-косметической продукции. Там есть перечень запрещенных веществ, из которого следует, что в косметике запрещено использование лекарственных субстанций. Продукция, содержащая вещество, оказывающее лечебное действие, не может быть сертифицирована как косметическое средство».

Начальник управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Валентина Косенко согласна с тем, что необходимо ввести ответственность сертифицирующих организаций за выдачу сертификатов, не соответствующих истинным свойствам продукции. «Ответственность за недоброкачественную продукцию или недостоверное описание ее сейчас лежит на производителе, но не на учреждении, выдавшем ей сертификат соответствия. Органы сертификации, борясь за клиентов, готовы выдавать им все что угодно» - рассказала она. В результате экспертное заключение не содержит данных о том, что средство обладает лечебным (в частности, обезболивающим) эффектом.

Чтобы вывести из тени в свет косметические анестетики заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил легализовать препараты, используемые на рынке косметологических услуг, после проведения «жестких исследований».

Подробнее читайте в №29 «Фармацевтического вестника»

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
лечебная косметика
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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