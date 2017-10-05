Эксперты форума Data Talks: искусственный интеллект не заменит человека

Во многих отраслях, в том числе в фармацевтике, Artificial Intelligence – источник как возможностей, так и рисков. Именно поэтому в мировом сообществе развернулась активная дискуссия вокруг этики и регулирования AI. Энтузиасты спорят о том, как искусственный интеллект изменит общество и сможет ли мир пережить грядущую волну безработицы из-за повсеместного использования роботов. Бизнес же считает, что искусственный интеллект не заменит человека: система может обработать данные и предложить варианты дальнейших действий, но конечное решение всегда останется за человеком. К таким выводам пришли участники аналитического форума Navicon. Data Talks, организованного системным интегратором и разработчиком Navicon.

Эксперты обсудили перспективы когнитивных технологий в сегментах B2B, B2C и B2G. Пленарная дискуссия Machine Revolution, в которой приняли участие руководители крупнейших российских компаний и AI-разработчики, развернулась вокруг реальных бизнес-кейсов применения искусственного интеллекта и машинного обучения для решения задач российских предприятий и фирм. Модератор дискуссии – Александр Тихонов, директор Департамента по продвижению ПО IBM в России и СНГ – разбирался вместе с экспертами, совершит ли искусственный интеллект революцию в бизнесе в следующие пять лет.

Петр Иванов, директор по IT и BI фармкомпании «Ипсен», отметил, что главное преимущество искусственного интеллекта все-таки не в объемах данных, которые он обрабатывает. По его мнению, большинство моделей ИИ даже не используют Big Data в работе: массив данных в 10 тысяч или миллионов строк нельзя считать «большим». Совсем другое дело скорость: в ближайшей перспективе ИИ поможет компаниям обрабатывать любые данные, в том числе неструктурированные, в режиме онлайн и принимать взвешенные управленческие решения на базе самой актуальной аналитики.

Петр также развернул одну из самых ярких дискуссий форума об этичности применения искусственного интеллекта. Эксперт привел пример «Сбербанка»: роботизированная система уже составляет иски против физических лиц без участия человека. По мнению участников пленарной дискуссии, это в перспективе может привести к появлению и развитию электронных судов, электронных судей, прокуроров и защитников.

Готово ли общество к тому, чтобы машина выносила решения в суде? Можно ли научить машину этике? И как определить, что принятое ею решение обоснованно?

Мнения экспертов по этим вопросам разделились: одни предположили, что машину научить этике проще, чем человека, и вероятность ошибки «из-за человеческого фактора» в разы ниже. Другие сошлись во мнении, что система искусственного интеллекта – это «черный ящик» Натана Розенберга: не получится отследить, как развивается система и чему учится. Невозможно зафиксировать момент, когда искусственный интеллект сам начнет дискриминировать клиентов по признаку возраста, пола или любому другому фактору, поэтому передавать ему ответственность за принятие решений нельзя.

Андрей Джанбаев, эксперт и экс-директор Департамента архитектуры IT X5 Retail Group, согласился с тем, что вычислительные мощности – основной барьер для развития бизнес-ориентированного ИИ в России. Спикер проиллюстрировал свой тезис примером из практики ритейл-сетей: основная задача искусственного интеллекта в ритейле – понять, сколько товара выложить, чтобы не произошло out-of-stock или over-stock. Для этого необходимо точно прогнозировать спрос и планировать ассортимент с учетом многочисленных факторов, от среднего чека в зависимости от прогноза погоды до внешней политики. Другими словами, работать с огромными массивами данных. Подобная аналитика для такой крупной сети, как X5, потребует огромных, дорогостоящих вычислительных мощностей. При этом система должна не только делать долгосрочные прогнозы, но и корректировать их в краткосрочной перспективе в режиме онлайн.

Андрей подчеркнул, что именно из-за высокой стоимости решений внедрение «умных» алгоритмов пока сильно ограничено вопросом их экономической целесообразности. Например, в промышленности внедрение предиктивной аналитики не приносит значительных экономических результатов: она применима только на уровне прогнозирования поломок оборудования и планирования ТОиР (работ по техническому обслуживанию и ремонтам). Зато для нишевых бизнесов, таких как электроника или фэшн-ритейл, нейронные интерфейсы – огромное поле для творчества. Именно в этих секторах мы вскоре увидим первые «умные магазины».

Дискуссию об этике машин продолжил Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных HeadHunter. По его мнению, одна из самых «горячих» тем, связанных с искусственным интеллектом, - потеря людьми своих рабочих мест. Эксперт отметил, что страх преждевременен: «Машина классно решает рутинные задачи, но не посадит самолет в турбулентность. В экстренной ситуации на борту нужен пилот».

Александр также рассказал о системе ранжирования резюме на основе AI, которую HeadHunter запустил год назад. Это был один из первых успешных опытов использования ИИ в HR на российском рынке: если раньше резюме и вакансии ранжировались по текстовым соответствиям, сейчас компания прогнозирует отклик. Например, для того чтобы посоветовать кандидату подходящую вакансию, система собирает исторические данные, анализирует их, отбирает те вакансии, на которые высока вероятность отклика, и ранжирует их по степени прогнозируемого интереса. В итоге кандидат вместо просмотра сотен страниц с результатами поиска просматривает десятки, зато откликается на вакансии намного чаще, откликов и приглашений на собеседования – больше. А хантинговая компания значительно снижает трудоемкость процесса: на автоматизации HeadHunter экономит тысячи трудочасов в год.

Евгения Дворская, CEO проектов JungleJobs.ru и North.ai, продолжила тему эффективности ИИ в решении HR-задач. По мнению эксперта, сейчас во многих компаниях идет охота на молодые кадры из поколения миллениалов, способными креативно, творчески подходить к решению бизнес-задач, быстро реагировать на изменение ситуации в бизнесе и общаться с потенциальной аудиторией «на одном языке». При этом текучесть такого персонала – более 100%, они не привязаны к одному месту работы, поэтому потребность в сотрудниках есть постоянно. В этом соревновании за «золотую кузницу кадров» побеждают те хантинговые агентства, которые при подборе сотрудников действуют быстро и используют прогрессивные аналитические инструменты для оценки кандидатов.

Также Евгения отметила, что на рынке меняются и функции, HR – специалисты теперь активно интересуются темой HR-tech и активно используют цифровые инструменты. Рутинные задачи HR автоматизируются с применением математических алгоритмов, и из разряда простых «кадровиков» профессия HR-менеджера переходит в область стратегических экспертов: подкованные сотрудники должны мыслить категориями цифр и предлагать решения по повышению эффективности внутренних процессов в компаниях.

Эти иллюстрации побудили экспертов прийти к единому мнению: за искусственным интеллектом – будущее бизнеса. Несмотря на все проблемы, связанные с внедрением ИИ, технология уже сегодня высоко востребована в «цифровых» секторах экономики, таких как реклама и маркетинг, считает Дмитрий Федосеев, Performance Director OMD Resolution в России. Эксперт пояснил, что в интернет-рекламе и маркетинге системы на базе искусственного интеллекта и машинного обучения используются для разных задач, начиная от прогнозирования эффективности рекламных кампаний, заканчивая оптимизацией таргетингов. Они помогают, например, сделать срез аудитории на основании обезличенных данных о поведении клиентов в сети и сегментировать рекламное предложение или же отследить динамику трендов на рынке. Основная проблема цифрового маркетинга, по мнению эксперта, в том, что сейчас большинство систем, даже обрабатывающих большие массивы данных и предоставляющих качественную аналитику, работают постфактум. В противоположность им, системы искусственного интеллекта смогут предсказывать потребность в продукте, а не анализировать его продажи.

Сейчас OMD OM Group и Navicon реализуют совместный проект по совершенствованию измерений аудитории для рекламодателей. Система, разрабатываемая в партнерстве с OMD, прогнозирует телевизионные рейтинги с высокой точностью и позволяет многократно оптимизировать закупку телевизионный рекламы.

Продолжая тему востребованности AI-решений на рынке, Евгений Смирнов, коммерческий директор Navicon, обратил внимание аудитории на то, что даже сейчас не все руководители бизнеса понимают реальную ценность собираемых и обрабатываемых данных. «Мы в Navicon долго учились собирать данные как внутри компании, так и с внешнего рынка. Мы научились стандартизировать их, приводить к единому виду и эффективно использовать для того, чтобы оценивать текущую ситуацию в компании и даже видеть ее перспективы. Но одновременно мы осознали, что далеко не все руководители бизнеса готовы понимать данные и использовать их». Именно поэтому, считает Евгений, наилучшие перспективы ожидают те системы, которые будут прогнозировать вероятность наступления событий на короткой дистанции. Поменять месячный план производства с минимальными потерями, когда пришел крупный тендер, запланировать закупки запчастей для всех производственных цехов – эти задачи понятны даже тем руководителям, которые уверены, что знают о своем бизнесе все и данные им ни к чему.

Евгений отметил также, что на сегодняшний день растет спрос на два типа решений: одни – для тех руководителей, которые готовы обратиться к машине за экспертным советом (экспертные системы), другие – для тех, кто хочет снизить ресурсозатратность бизнеса (роботизированные решения). При этом ИИ не заменит человека и, в частности, руководителя – система может обработать данные и предложить варианты дальнейших действий, но конечное решение о развитии бизнеса останется за человеком.

Илья Народицкий, директор по развитию международного бизнеса Navicon, рассказал о стадиях, через которые проходят разработчики, занимающиеся разработкой и внедрением практических инструментов на базе искусственного интеллекта. По его словам, при определении бизнес-стратегии в области AI компания Navicon уже прошла и стадию завышенных ожиданий, и момент избавления от лишних иллюзий, и сегодня сосредоточилась на создании систем предиктивной аналитики и распознавания образов, выполняющих конкретные задачи для бизнеса в России и Европе.

Илья подчеркнул, что за пределами ИИ есть и другие новые технологии, которые будут полезны для российских компаний. Среди них – внедрение инструментов RPA (роботизированной автоматизации процессов), когда боты берут на себя существенную часть рутинных операций, например, прием и разбор обращений, учет заявок, первичные консультации по продуктам и другие формализованные повторяющиеся действия. В сочетании с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения системы RPA могут выйти на новый уровень: боты смогут помогать человеку не только в однообразных операциях, но и в принятии более сложных решений.

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Navicon. Data Talks – форум, посвященный высокотехнологичным аналитическим инструментам для бизнеса. Мероприятие, ставшее преемником IBM Cognos Live Forum и организованное системным интегратором и разработчиком Navicon, прошло в седьмой раз в Москве и собрало более 300 участников – владельцев бизнеса, генеральных и финансовых директоров, начальников аналитических отделов и руководителей по развитию бизнеса.

В этом году форум был посвящен таким ИТ-инструментам для бизнеса, как нейронные сети, машинное обучение и «умные» математические алгоритмы. В рамках форума корпорация IBM представила аналитическую платформу IBM Watson Analytics. Это – разумная служба обнаружения данных, доступная через облако, которая помогает просматривать данные, автоматизирует прогнозную аналитику и позволяет создавать дэшборды и наглядную инфографику.

На форуме эксперты Navicon, разработчики AI-интерфейсов и руководители отечественных компаний обсудили, как высокие технологии нового поколения уже сейчас меняют реалии российского бизнеса. На сессии «Данные и производство» рассказали, как AI и технологии машинного обучения помогают оптимально использовать производственные ресурсы, прогнозировать отказ оборудования, строить производственные планы с учетом нескольких вариантов развития событий, а также балансировать возможности различных департаментов компании для достижения лучших производственных показателей.

Сессия «Данные и продажи» развернулась вокруг интеллектуальных технологий для прогнозирования и управления потребительским поведением. Эксперты обсудили, как предиктивная аналитика помогает создавать успешные новые продукты, а «умный» таргетинг – увеличивать конверсию при минимальных затратах ресурсов. Эксперты Navicon по интеллектуальным системам рассказали, как математические модели на машинном обучении помогают прогнозировать отток потребителей.

В рамках сессии «Данные и финансы» рассказали, как машинное обучение и биометрическая идентификация меняют сектор финансовых услуг и подход к клиенту в финансовой сфере. Кроме того, специалисты Navicon представили собственные решения на платформах IBM для эффективного управления бюджетированием, прогнозирования и перепланирования бюджетов, в том числе на примере первого облачного внедрения IBM Planning Analytics в компании Lindt. Эксперты IBM рассказали, как корпорация вступает в эпоху когнитивных технологий и что это значит для бизнеса их партнеров.

Сайт форума - www.naviconforum.ru.