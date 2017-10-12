Эксперты фармотрасли обсуждают вопросы лекарственного обеспечения Крыма

Сегодня в Алуште открылась конференция «Совершенствование системы лекарственного обеспечения и эффективного функционирования системы здравоохранения Республики Крым и Севастополя».

Форум проходит при поддержке Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Министерства здравоохранения Республики Крым, Союза «Национальная Фармацевтическая Палата», Крымского федерального университета, отраслевых ассоциаций. Организаторы форума - ААУ «СоюзФарма» и аналитическая компания DSM Group.

Ведущие эксперты отрасли, среди которых министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко, исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина, зам. руководителя ТО Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Елена Луцик, обсуждают актуальные вопросы фармотрасли и здравоохранения.

Основная сессия форума посвящена вопросам государственной политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения населения ЮФО, Республики Крым и Севастополя, а также госрегулированию фармацевтической деятельности и оценке нормативных актов. Эксперты обсудят мониторинг цен и маркировку лекарственных препаратов.

В рамках конференции организована выставка «Здравоохранение Крыма: регуляторика и развитие 2017». Экспоненты — ведущие международные и российские фармкомпании.

Кроме того, проходят секционные сессии для организаторов здравоохранения и врачей-специалистов, для представителей аптечных и образовательных организаций с программами в области фармации.

Составной частью форума является конференция Союза «Национальная фармацевтическая палата» для провизоров и фармацевтов «Организация надлежащей аптечной практики субъектами розничной торговли», поданная на аккредитацию в системе НМиФО.