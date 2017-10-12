 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
153

Эксперты фармотрасли обсуждают вопросы лекарственного обеспечения Крыма

12.10.2017

Сегодня в Алуште открылась конференция «Совершенствование системы лекарственного обеспечения и эффективного функционирования системы здравоохранения Республики Крым и Севастополя».

Форум проходит при поддержке Комитета Государственной Думы по охране здоровья, Министерства здравоохранения Республики Крым, Союза «Национальная Фармацевтическая Палата», Крымского федерального университета, отраслевых ассоциаций. Организаторы форума - ААУ «СоюзФарма» и аналитическая компания DSM Group.

Ведущие эксперты отрасли, среди которых министр здравоохранения Республики Крым Александр Голенко, исполнительный директор ААУ «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк, исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина, зам. руководителя ТО Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Елена Луцик, обсуждают актуальные вопросы фармотрасли и здравоохранения.

Основная сессия форума посвящена вопросам государственной политики в сфере здравоохранения и лекарственного обеспечения населения ЮФО, Республики Крым и Севастополя, а также госрегулированию фармацевтической деятельности и оценке нормативных актов. Эксперты обсудят мониторинг цен и маркировку лекарственных препаратов.

В рамках конференции организована выставка «Здравоохранение Крыма: регуляторика и развитие 2017». Экспоненты — ведущие международные и российские фармкомпании.
Кроме того, проходят секционные сессии для организаторов здравоохранения и врачей-специалистов, для представителей аптечных и образовательных организаций с программами в области фармации.

Составной частью форума является конференция Союза «Национальная фармацевтическая палата» для провизоров и фармацевтов «Организация надлежащей аптечной практики субъектами розничной торговли», поданная на аккредитацию в системе НМиФО.

Автор: «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
12.10.2017 Крым обеспечен лекарствами для льготников до второго квартала 2018 года
18.07.2017 В Крыму возрождают выращивание лаванды
11.07.2017 В шесть раз сократились площади под лекарственные растения в фитосовхозе «Радуга»
23.05.2017 Дистрибьюторы и аптеки в Крыму смогут работать без лицензии до 1 января 2018 года
22.03.2017 Российские фармкомпании делят рынок Крыма
Метки
Республика Крым
Персоны
Неволина Елена Викторовна
Исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» и союза «Национальная фармацевтическая палата»
Целоусов Дмитрий

Исполнительный директор Ассоциации «СоюзФарма»
Шуляк Сергей Александрович

Генеральный директор компании DSM Group
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Октябрь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
11.10 — 13.10 Международная выставка лекарственных препаратов, пищевых и биологически активных добавок «Фармация»
11.10 — 13.10 5-я Международная выставка «Фармация»
11.10 — 13.10 III Российский конгресс лабораторной медицины
12.10 — 13.10 Международный конгресс «Информационные технологии в медицине»
12.10 Повтор онлайн-семинара «Специализированная пищевая продукция в аптечных организациях. Требования технических регламентов»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция Рекламодателям Политика конфиденциальности Пользовательское соглашение
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Калькулятор
Приложения Фармвизор Фармперсонал Мобильный ФВ

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения