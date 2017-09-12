Эксперт: список ЖНВЛП расширен за счет дорогостоящих препаратов

Включение 60 новых МНН в список ЖНВЛП отдаляет государство от недавно заявленной цели: производить 90% ЖВНЛП в России, считают отдельные представители фармрынка.

Минздрав обновил список ЖНВЛП: из перечня исключены две позиции, добавлены 60 новых МНН, 8 новых лекформ. Также изменения коснулись перечня препаратов, входящих в ОНЛС. Список пополнился 25 новыми позициями и 2 новыми лекарственными формами.

«В последнее время порядок включения новых МНН в список ЖНВЛП изменился. Если раньше главную роль играла коммерческая составляющая, то сегодня на первый план вышла социальная», - отмечает Наталья Хоробрых, заместитель генерального директора фармкомпании «Натива».

Основная цель включения препаратов в список ЖНВЛП — государственное обеспечение пациентов лекарствами, которые, как правило, имеют высокую стоимость и недоступны для большинства больных, считает эксперт, но сколько именно больных получат помощь, зависит от двух факторов: объема государственного финансирования медицинских программ и зарегистрированной цены на препарат.

«Нужно признать, что включение 60 новых МНН отдаляет государство от недавно заявленной цели: 90% ЖНВЛП производить в России. На сегодняшний день я знаю, наверное, только несколько отечественных компаний, которые могут себе позволить длительный срок разработки, апробации, создания доказательной базы эффективности новой молекулы, поэтому, когда в список ЖНВЛП включается МНН, как правило, это зарубежный производитель, а цена продукта достаточно высокая», - подчеркнула Наталья Хоробрых.

Между тем бюджетные расходы на обеспечение больных лекарствами не увеличиваются. Таким образом, если список ЖНВЛП расширяется, особенно за счет дорогостоящих препаратов, то можно говорить лишь о перераспределении средств между различными нозологиями в соответствии с реестрами пациентов, указывает эксперт.

«Насколько эти реестры отражают действительность, судить не берусь. Это давняя и комплексная проблема, которая только начала решаться: по крайней мере, фармацевтические компании понимают, как формируется список ЖНВЛП, знают тонкости патентного законодательства и ищут возможности производства эффективных препаратов по более низким ценам для пациентов», - добавила она.