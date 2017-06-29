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Эксперт: рынок ДМС растет за счет стоимости полисов

29.06.2017
Фото: Игорь Чунусов

Рынок добровольного медицинского страхования растет на 5-6% в год, практически на уровне инфляции. При этом стоимость полиса растет в среднем на 10-12%, рассказал на круглом столе «Частная медицина. Новое качество жизни», организованном Американской торговой палатой в России, президент страховой компании MetLife Александр Зарецкий.

«Это медицинская инфляция. В значительной степени она является следствием девальвации рубля. Потому что кредиты, на которые было куплено оборудование, валютные, много импортных расходных материалов. Поэтому получается, что количество застрахованных по добровольному медицинскому страхованию не растет. Рынок растет за счет увеличения стоимости полиса на одного человека», – отметил он.

Эксперт обратил внимание, что кризис до конца не пройден. Работодатели вынуждены либо сокращать пакеты ДМС, либо искать более дешевого страховщика, что не всегда качественно.

«При этом ДМС может быть серьезным источником финансирования частной медицины. Например, в 2016 г. страховые компании выплатили 100 млрд руб., оплачивая услуги, оказанные их клиентам, в медицинских учреждениях. Эти цифры могли бы быть на порядок больше, если бы полисы ДМС были более доступны для работодателей», – считает Александр Зарецкий.

Страховые компании ищут способы расширения доступности ДМС. Например, есть страхование с франшизой, когда стоимость медицинских услуг частично сам пациент, или страхование сотрудников на случай тяжелого заболевания.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ДМС
коммерческая медицина
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19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №21
Фармпром сажают на диету
Current issue #21, 2017
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