Эксперт: профстандарты сняли целый ряд недоразумений

Елена Неволина, исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты, заявила, что принятие профстандартов значительно упростило понимание функций сотрудников аптечных организаций.

Напомним, Минтруд России утвердил профессиональные стандарты по специальностям: провизор-аналитик, специалист в области управления фармдеятельностью и специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств. Одним из разработчиков документов выступила Национальная фармацевтическая палата.

Вступив в действие, профстандарты отменяют требования 541 приказа единого квалификационного справочника в отношении этих профессий.

«Теперь стало ясно: если сотрудник имеет специализацию провизор-аналитик, то он должен им быть, а не стоять за первым столом, как позволял приказ», - поясняет Елена Неволина.

Но главная несуразность, по ее словам, заключалась в том, что сертификат специалиста «управление экономикой фармации» вызывал разную трактовку. В частности, многие проверяющие органы считали, что этот специалист может только заведовать аптекой, решать организационные вопросы, связанные с деятельностью предприятия, но не может стоять за первым столом.

«Часто возникала парадоксальная ситуация, когда директора аптеки заставляли получать сертификат специалиста «провизор-технолог». Это возмущало профсообщество, потому что испокон веков сложилось: директор в аптеке должен уметь все, хотя бы для того, чтобы быть наставником для своих сотрудников. А у нас получалось, что это узкая специальность человека, который умеет только руководить. При этом его основной задачей было знать Конституцию РФ», - добавляет Елена Неволина.

В настоящий момент четко прописанные в профстандарте требования указывают на то, что директор аптечной организации может выполнять любые функции.

В настоящий момент в Минтруде на рассмотрении находятся еще 4 стандарта по промышленной фармации.