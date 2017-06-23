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Эксперт: профстандарты сняли целый ряд недоразумений

23.06.2017
Фото: Игорь Чунусов

Елена Неволина, исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты, заявила, что принятие профстандартов значительно упростило понимание функций сотрудников аптечных организаций.

Напомним, Минтруд России утвердил профессиональные стандарты по специальностям: провизор-аналитик, специалист в области управления фармдеятельностью и специалист по промышленной фармации в области производства лекарственных средств. Одним из разработчиков документов выступила Национальная фармацевтическая палата.

Вступив в действие, профстандарты отменяют требования 541 приказа единого квалификационного справочника в отношении этих профессий.

«Теперь стало ясно: если сотрудник имеет специализацию провизор-аналитик, то он должен им быть, а не стоять за первым столом, как позволял приказ», - поясняет Елена Неволина.

Но главная несуразность, по ее словам, заключалась в том, что сертификат специалиста «управление экономикой фармации» вызывал разную трактовку. В частности, многие проверяющие органы считали, что этот специалист может только заведовать аптекой, решать организационные вопросы, связанные с деятельностью предприятия, но не может стоять за первым столом.

«Часто возникала парадоксальная ситуация, когда директора аптеки заставляли получать сертификат специалиста «провизор-технолог». Это возмущало профсообщество, потому что испокон веков сложилось: директор в аптеке должен уметь все, хотя бы для того, чтобы быть наставником для своих сотрудников. А у нас получалось, что это узкая специальность человека, который умеет только руководить. При этом его основной задачей было знать Конституцию РФ», - добавляет Елена Неволина.

В настоящий момент четко прописанные в профстандарте требования указывают на то, что директор аптечной организации может выполнять любые функции.

В настоящий момент в Минтруде на рассмотрении находятся еще 4 стандарта по промышленной фармации.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
профессиональные стандарты
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19.06 «7 дней за 7 минут» с Николаем Борисоглебским
14.06 «У редакционного камина» с Дмитрием Ефимовым
13.06 «ФармNEWS»: РАФМ: «Новая логистика против старой дистрибуции. Причины. Преимущества. Недостатки»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Июнь №20
Помогал детям и баста
В I квартале объем закупок УЗИ-аппаратов в России снизился на 9,2%
Правда в глаза
Current issue #20, 2017
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