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Эксперт: прямые контракты не всегда ставят во главу угла оценку качества продукции

19.09.2017

Производителям выгодны любые формы сотрудничества с аптечными сетями, которые учитывают интересы обеих сторон. При заключении прямого контракта важное значение имеет наличие у аптечной сети собственного распределительного склада. Об этом «ФВ» рассказал Георгий Побелянский, гендиректор компании «Вертекс».

«В целом - но не во всех случаях - условия, которые устанавливают сети, выгодны производителям. Однако все же доля заключения прямых контрактов на рынке незначительно растет, и у компании также есть взаимовыгодное партнерство в таком формате», - заявил эксперт.

Главная особенность и проблема при заключении прямых контрактов с сетями по мнению Георгия Побелянского заключается в том, что не всегда во главу угла ставится оценка производителя с точки зрения подтвержденного качества продукции, и на первый план выходит инвестиционная составляющая сделки.

«Понятно, что все находятся в непростых рыночных условиях, и сиюминутную отдачу никто не отменял. Но нам как производителю хочется большей дальновидности, ведь главное – долгосрочный результат: вернется потребитель второй и не последний раз за продуктом или нет, а цена контракта и маркетинговый договор заслуживают по степени важности второго места. К примеру, при обсуждении поставок в страны ближнего зарубежья первое, что интересует потенциальных партнеров, - именно качество продукции и подтверждение соответствия всех процессов производства необходимым стандартам, соблюдение контроля качества на всех этапах», - добавил он.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптеки
фармпроизводители
Персоны
Побелянский Георгий
Генерального директора фармацевтической компании «Вертекс»
Фармвестник-ТВ
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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