Эксперт: порядок расчета начальной цены на лекарства осложнит закупочные процессы в медучреждениях

Из-за вступления в силу Порядка определения начальной (максимальной) цены (НМЦ) лекарственных препаратов для госзакупок, утвержденного приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 871н могут возникнуть несколько сложных моментов. Об этом «ФВ» рассказал старший юрист Института госзакупок Алексей Федоров.

Во-первых, заказчикам придется осуществлять расчет цены на каждый препарат с использованием целой комбинации способов (по препаратам ЖНВЛП – сразу четырьмя), чтобы выяснить, в каком варианте лекарство окажется дешевле.

Во-вторых, Порядок влечет много вопросов, от ответов на которые зависит закупочная цена. «В частности документ предполагает, что расчет цены осуществляется на «единицу лекарственного препарата». Но нет ясности, что понимается под единицей препарата для целей расчета НМЦ – например, единица действующего вещества (мг), лекарственная форма (таблетка), вторичная (потребительская) упаковка (№ 20)», – задается вопросом Алексей Федоров.

Вроде бы вторичная упаковка, как рассуждает эксперт, не должна быть значимой с учетом новых Особенностей описания лекарственных препаратов (этот документ утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15.11.2017 № 1380). Однако сам порядок предусматривает установление для расчета итоговой НМЦ единичной цены «с учетом оптовой надбавки», а предельные размеры региональных оптовых надбавок различаются в зависимости от ценовой группы «потребительской упаковки». Таким образом, если использовать в расчете не «потребительскую упаковку», а «таблетку», то невозможно определить применимый размер оптовой надбавки, т.к. в зависимости от упаковки может меняться ценовая группа лекарственного препарата, что в итоге влияет на всю цену закупки.

«С оптовой надбавкой тоже сложно. В Порядке сказано, что цена формируется с учетом НДС и оптовой надбавки - именно «оптовой надбавки», а не «предельного размера оптовой надбавки». Однако по закону 61-ФЗ и по Правилам установления надбавок (утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 № 865) конкретный размер оптовой надбавки определяется поставщиками, органами власти же определяется не сама оптовая надбавка, а «предельный размер оптовой надбавки», – рассуждает юрист.

Он удивлен тем, что новый порядок расчета НМЦ на лекарства так и не содержит прямого ответа на главный вопрос, который так долго мучает заказчиков и контролеров - какую из цен (низшую, среднюю, высшую) необходимо использовать при применении метода анализа рынка или тарифного метода (по предельным отпускным ценам).

«Да и использование средневзвешенной цены тоже может преподнести «сюрпризы», – констатирует Алексей Федоров. – Например, если за последние 12 месяцев у заказчика были случаи заключения контрактов по ценам, существенно ниже рыночных (например, закупались препараты с коротким остаточным сроком годности, либо по каким-то иным причинам заключен контракт по демпинговой цене), то такие цены, не отражающие реального состояния рынка, тоже попадут в расчет и в итоге повлияют на размер НМЦ».

По словам эксперта, это только малая толика вопросов и проблем, уже возникших у заказчиков при попытке рассчитать НМЦ по новому Порядку. «Подобная неопределенность может привести не только к административной ответственности для самих заказчиков, но и к серьезным сбоям в лекарственном обеспечении медицинских организаций. «Надеемся, что в ближайшем будущем Минздрав России доработает Порядок расчета НМЦ или хотя бы подробно пошагово разъяснит подходы к его применению», – заключает он.