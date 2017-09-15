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Эксперт: организация логистики при прямых контрактах – функция аптечной сети

15.09.2017

Логистика последней мили во взаимоотношениях дистрибьюторов и аптек экономически нецелесообразна. Это мнение в беседе с «ФВ» высказал генеральный директор компании «Доминанта-Сервис» Игорь Столин.

По его словам, подобные проекты, предусматривающие поштучную комплектацию и формирование сборных коробов, ежедневный развоз товара в мелкие торговые точки, «ограничены с точки зрения ресурсов дистрибьютора и не может продолжаться бесконечно».

По мнению эксперта, организация логистики должна быть функцией самой аптечной сети. Процесс можно организовать самостоятельно через распределительные центры, либо создать «карманного» дистрибьютора, который будет реализовывать этот функционал в рамках своего же карманного аффилированного юридического лица.

Несмотря на все тонкости, связанные с прямыми контрактами, собеседник «ФВ» однозначно высказался за этот инструмент. Только организованы эти договоры должны быть по-другому, считает Игорь Столин. «Компании, которые имеют собственные локальные региональные распределительные центры, на базе которых происходит комплектация товара и развоз, получают возможность напрямую взаимодействовать с производителем, – отметил он. – В этом случае стратегия прямого контракта реализуется на 100%».

«Хотите прямые поставки – организуйте их самостоятельно, – резюмировал г-н Столин. – И подобные примеры на рынке уже есть».

Подробности читайте в «ФВ» №29 (900) от 19.09.2017 г. в публикации «Дистрибьютор в кармане»

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Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
логистика
Фармвестник-ТВ
15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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