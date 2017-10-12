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Эксперт: объем российского фармрынка по итогам года может достичь 1,3 триллиона рублей

12.10.2017

Первое полугодие 2017 года ознаменовалось бурным ростом российского фармрынка. Об этом заявил генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк в ходе ежегодного форума «Здравоохранение Крыма-2017: регуляторика и развитие».

«Емкость фармрынка в рублях увеличилась на 13,2%, в упаковках - на 14,3%», – отметил эксперт.

Показатели второго полугодия, по прогнозу С. Шуляка, будут «стабильно высокими» и в целом окажутся сравнимы с аналогичными показателями 2016 года. Общий объем рынка по итогам года может достичь 1,3 триллиона рублей.

В 2017 году продолжилось укрупнение и консолидация рынка, отметил Сергей Шуляк. Так, в дистрибьюторском секторе доля трех ведущих игроков впервые превысила 50%.

Кроме того инфляция цен на лекарства впервые достигла отрицательных значений, подчеркнул эксперт. По итогам первого полугодия 2017 года она составила минус 2,3 %. При этом население по-прежнему старается отдавать предпочтение недорогим лекарствам, стоимостью до 100 рублей – на них приходится свыше 60% покупок.

В свою очередь исполнительный директор ассоциации «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов высказал опасения в связи с обсуждением идеи повысить действующую ставку НДС для коммерческих организаций до 21-22%.

«Это существенно скажется на потреблении лекарств, – подчеркнул он. – Цена на лекарства, безусловно, вырастет, а дополнительная финансовая нагрузка ляжет на покупателя».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ААУ «СоюзФарма»
DSM Group
Персоны
Целоусов Дмитрий

Исполнительный директор Ассоциации «СоюзФарма»
Шуляк Сергей Александрович

Генеральный директор компании DSM Group
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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