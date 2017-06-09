Эксперт: необходимо пересмотреть инструкции лекарств на предмет законности внесения ограничений

Внесенный в Госдуму законопроект «Об обеспечении здоровья детей» базируется на концепции «достижения наивысшего уровня здоровья». О том, что подразумевает это определение и на чем еще в проекте закона акцентируется внимание, в беседе с «ФВ» рассказал автор документа - президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
«Достижение наивысшего уровня здоровья – международная норма, которая закреплена в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, участником которого, кстати, является и Россия», - рассказал эксперт. Тем не менее в нашей стране в законодательстве эта норма так и не закреплена.
«Речь здесь идет не просто об охране здоровья, когда оно ухудшилось, и не о медицинской помощи, а именно о его улучшении, - пояснил он. - Это очень амбициозная задача, для решения которой нужно выявить факторы, влияющие на здоровье, оценить их с точки зрения вреда или пользы, составить регистр и, наконец, начать управлять ими – подавлять вредные факторы и стимулировать положительные».
По словам г-на Саверского, в законопроект собраны все основные факторы, влияющие на состояние здоровья ребенка – эпидемиология, информационная безопасность, соответствующие значки, начиная с «0+», потребительская безопасность и т. д.
Особое внимание в законопроекте уделено механизму лекарственного обеспечения.
«Прежде всего, для детей оно должно быть бесплатным», – заявил собеседник «ФВ».
Кроме того он предлагает провести пересмотр всех инструкций по применению лекарственных препаратов на предмет законности внесения ограничений.
«Спросите об этом любую компанию и выяснится, что сам производитель на свое усмотрение взял и внес это ограничение, – отметил Александр Саверский. – Это неправильно, когда дети лишены доступа к нормальным лекарствам. И мы сами себе создали барьер, который не можем преодолеть».
Подробности читайте в «ФВ» №20 (891) от 13.06.2017 г. в публикации «Помогал детям и баста».
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