Эксперт: необходимо пересмотреть инструкции лекарств на предмет законности внесения ограничений

Внесенный в Госдуму законопроект «Об обеспечении здоровья детей» базируется на концепции «достижения наивысшего уровня здоровья». О том, что подразумевает это определение и на чем еще в проекте закона акцентируется внимание, в беседе с «ФВ» рассказал автор документа - президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.

«Достижение наивысшего уровня здоровья – международная норма, которая закреплена в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, участником которого, кстати, является и Россия», - рассказал эксперт. Тем не менее в нашей стране в законодательстве эта норма так и не закреплена.

«Речь здесь идет не просто об охране здоровья, когда оно ухудшилось, и не о медицинской помощи, а именно о его улучшении, - пояснил он. - Это очень амбициозная задача, для решения которой нужно выявить факторы, влияющие на здоровье, оценить их с точки зрения вреда или пользы, составить регистр и, наконец, начать управлять ими – подавлять вредные факторы и стимулировать положительные».

По словам г-на Саверского, в законопроект собраны все основные факторы, влияющие на состояние здоровья ребенка – эпидемиология, информационная безопасность, соответствующие значки, начиная с «0+», потребительская безопасность и т. д.

Особое внимание в законопроекте уделено механизму лекарственного обеспечения.

«Прежде всего, для детей оно должно быть бесплатным», – заявил собеседник «ФВ».

Кроме того он предлагает провести пересмотр всех инструкций по применению лекарственных препаратов на предмет законности внесения ограничений.

«Спросите об этом любую компанию и выяснится, что сам производитель на свое усмотрение взял и внес это ограничение, – отметил Александр Саверский. – Это неправильно, когда дети лишены доступа к нормальным лекарствам. И мы сами себе создали барьер, который не можем преодолеть».

Подробности читайте в «ФВ» №20 (891) от 13.06.2017 г. в публикации «Помогал детям и баста».