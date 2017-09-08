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Эксперт: необходимо менять формат работы комиссии по ЖНВЛП

08.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

Комиссия Министерства здравоохранения РФ по формированию перечней не выполняет «барьерных функций» при формировании перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и не способствует выводу на рынок государственного финансирования наиболее эффективных и экономически обоснованных лекарств. Такое мнение в интервью корреспонденту «ФВ» высказал генеральный директор ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава РФ Виталий Омельяновский.

«До сих пор на заседаниях комиссии дискуссия ведется не в области объективных критериев и аргументов, а в поле субъективного и эмоционального обсуждения отдельных вопросов лекарственных препаратов и лечения заболеваний. Вопросы смертности, инвалидизации, осложнений заболевания и сколько мы за это платим, остаются за рамками обсуждения, — отметил г-н Омельяновский. — На мой взгляд, необходимо менять формат работы комиссии и переводить его в плоскость того, сколько мы должны заплатить за дополнительный клинический эффект для больного. И пока вектор не изменится в эту сторону, комиссия будет носить характер «дружеской встречи за чаем без галстука».

Глава Центра экспертизы пояснил, что необходимо ставить барьеры на пути субъективных и эмоциональных доводов. При этом недостаточно поменять только формулировки в постановлениях и документах, предстоит менять ментальность всего сообщества.

По словам Омельяновского, в проекте новой версии постановления № 871 расширяются права на исключение лекарственных препаратов субъектов, участвующих в этом процессе. Но существует высокая степень инертности при отказе от морально устаревших препаратов перечня.

«Минздрав не всегда заинтересован исключать лекарственные препараты из списка, т.к., выражая интересы врачей, способствует большей их свободе в назначении и выписке препаратов, — пояснил г-н Омельяновский. — Отстаивать позицию на исключение препарата должны скорее ФОМС, региональные Минздравы и Минфин».

Подробнее читайте в «ФВ» №28 (899) в материале «К барьеру».

На фото: Виталий Омельяновский.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
ЖНВЛП
Фармвестник-ТВ
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
29.08 «У редакционного камина» с Александром Кондратьевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №27
Фарминдустрия критикует методику ценообразования на ЖНВЛП
Организаторы и участники эксперимента по маркировке ЛП тестируют систему проекта
Развитие прямых поставок заставляет дистрибьюторов предлагать новые решения
Какие проекты сегодня способны превратить науку в доходный бизнес
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