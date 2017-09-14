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Лента · В России
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Эксперт: надо разделять дизайнерских и смертельно больных детей

14.09.2017
Фото: автор

Создание генноинженерных лекарственных препаратов сегодня сопряжено с рядом сложностей. С одной стороны, нормотворчество не поспевает за научным прогрессом. Этим объясняется большое количество «белых пятен» в законодательстве, регулирующим данную деятельность. С другой стороны, морально-этические принципы - они сильно разнятся. Противники генных технологий считают недопустимым редактирование генома эмбриона и создание так называемых дизайнерских детей. Об этом говорят участники конференции «Биотехмед» в рамках секции «Генная и клеточная терапия, тканевая инженерия и 3D-печать органов и тканей».

- Генноинженерные препараты - это действительность, - говорит вице-президент по разработкам и исследованиям биофармацевтической компании «Биокад» (BIOCAD) Роман Иванов (на фото в центре). - В Европе уже одобрены 3 таких ЛС. Мы тоже работаем в этом направлении, но речь идет о редактировании соматических клеток. Нужно четко разделять дизайнерских детей и смертельно больных детей. Мы занимаемся вторыми и стараемся помочь им.

Участники секции предложили разработать государственную программу развития клеточных технологий и создать понимание в обществе, что альтернативы генной инженерии нет. Это даже не будущее. Это - настоящее. Создание любых барьеров на ее пути будет лишь означать отставание России от цивилизованного мира.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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