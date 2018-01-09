Эксперт: модель возмещения стоимости лекарств пациенту малореалистична

Введение в России системы лекарственного возмещения или страхования тормозит отсутствие понимания, кому необходимо возмещать затраты на лекарственные препараты.

По мнению директора НИИ организации здравоохранения Департамента здравоохранения Москвы Давида Мелик-Гусейнова (на фото), это ключевой вопрос, по которому до сих пор не найдено решение.

«Возмещаем инфраструктуре или пациенту? Кому эти деньги надо заплатить? Этот ключевой вопрос до сих пор не решен и не будет решен без участия фармотрасли. Никто не хочет брать на себя ответственность», – заявил эксперт.

По его словам, существует множество вариантов системы лекарственного возмещения. Однако необходимо также определить, какой канал (ОМС или ДМС) ляжет в основу модели. Если за основу будет взято ОМС, то территориальный фонд может оплачивать стоимость препаратов фармкомпаниям либо дистрибьюторам. Если в основе ДМС – страховая компания будет выплачивать стоимость лекарств поставщикам либо производителям. Финансовые отношения с контрагентами может выстраивать и медицинская организация.

Выбирая путь возмещения пациенту, необходимо в модель включать участие страховых компаний.

«Но в деревне Гадюкино нет страховых компаний, там их и не будет, поэтому эта модель, на мой взгляд, менее реалистична», – заявил Давид Мелик-Гусейнов.

По его мнению, государство в итоге остановится на формате возмещения инфраструктуре. Каким образом он будет выглядеть – решать субъектам РФ. Решение проблемы программ возмещения лежит в плоскости поиска компромисса между потенциальными участниками новой модели – фармкомпаниями, пациентами, ТФОМС и страховыми компаниями, уверен эксперт.