Эксперт: маркировка позволит одномоментно прекращать обращение недоброкачественных лекарств

Одним из самых провокационных вопросов на сегодняшний день является перенос сроков проекта по маркировке. Росздравнадзор однозначно заявляет : маркировка не просто будет, она уже есть.

Сегодня в рамках Второй GMP-конференции, которая проходит в Геленджике, начальник управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Валентина Косенко подчеркнула, что проект всеобщей маркировки лекарственных средств, находится на обсуждении в профильном комитете, обсуждение вопроса о переносе сроков внедрения или сворачивании проекта не предполагается.

По ее словам, внедрение маркировки позволит решить две важных проблемы отрасли. «Проект даст возможность одномоментно прекращать обращение недоброкачественных ЛС. Кроме того, надо признать, что существует проблема повторного вброса в оборот лекарств. Маркировка прекратит такую практику», подчеркнула Валентина Косенко.

По словам исполнительного директора СПФО Лилии Титовой, маркировка - уникальный проект. Процесс подготовки к нему надо было начинать еще вчера, сейчас на повестке дня стоит вопрос о процедуре подключения к системе.

СПФО совместно с Росздравнадзором подготовили блок-схему для производителей ЛС по вхождению в проект. «Она дает целостную картину, позволяет четко определить, что необходимо делать производителям. Времени осталось не так много», - подчеркнула Валентина Косенко.