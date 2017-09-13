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Эксперт: Маркетинговые договоры остаются ключевым каналом дохода аптек

13.09.2017

Производители ЛС, заключая маркетинговые договоры с аптечными сетями, хотели бы, чтобы деньги шли исключительно на продвижение их продуктов. Однако, как считает управляющий партнер АСНА Александр Кондратьев, маркетинговые контракты остаются ключевым каналом дохода аптеки, потому что деньги остались только у производителей.

«Рынок долго дискутировал на тему, правильно ли, что аптечные сети используют маркетинговые деньги для ценовых войн. Производители говорили, что им бы хотелось, чтобы деньги шли на продвижение. Но нужно понимать, что цены, которые выставляют дискаунтеры, формируются только из маркетинга. То есть фактически, договариваясь с производителями по маркетинговому бюджету, большинство денег дискаунтеры инвестируют в цену. При этом я считаю бессмысленным говорить с производителями об увеличении бюджета, если аптечная сеть не может предложить взамен новые, интересные сервисы. Выставление условий производителю: или определенный процент или мы не заключаем договор, уже не работает», - пояснил Александр Кондратьев.

Об этом и многом другом эксперт с удовольствием расскажет на первой конференции «Фармацевтического вестника» – «Прямой контракт: выигрывают все! Логистика. Аптечные сети и ассоциации. Производство. Финансирование. Страхование», которая пройдет в Сочи 21-22 сентября.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
дистрибьюторы
аптечные сети
Ассоциация независимых аптек (АСНА)
Персоны
Кондратьев Александр

Управляющий партнер аптечной сети АСНА
Фармвестник-ТВ
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
06.09 «У редакционного камина» с Вадимом Власовым
05.09 «7 дней за 7 минут» с Давидом Мелик-Гусейновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №28
В Москве продолжается борьба за клинические исследования
Аптечные сети жалуются на большие штрафы за отпуск рецептурных препаратов без рецепта
Фармкомпании надеются на включение их препаратов в Перечень ЖНВЛП и другие перечни
Диалог ФАС и фармкомпаний по поводу рекламы лекарств пока идет постфактум
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