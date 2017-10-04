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Эксперт: курьеров по доставке лекарств с фармобразованием надо искать в регионах

04.10.2017

Первое, что сделает Яндекс, когда легализуют покупку и доставку лекарственных препаратов через интернет – придет к производителям за маркетинговыми контрактами. Такое мнение высказал директор по развитию НПК «Катрен» Анатолий Тенцер 4 октября в ходе аптечного саммита.

«Дистанционная торговля как неуловимый Джо. Неуловимый, потому что никому не нужный. Населению не нужна доставка на дом», – заявил Анатолий Тенцер.

Это мнение поддержали и ряд глав классических аптечных сетей. Однако по словам руководителя отдела продаж «Яндекс Маркет» Ильи Когана, в настоящий момент подрастает поколение, которые мыслит категориями Интернета и через 3-5 лет покупка и доставка лекарственных препаратов через интернет будет привычным процессом.

Главная проблема с нехваткой профессиональных кадров, которые могут доставлять товар, решается легко, считает исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Мы нашли, где кадры взять - в региональных учебных заведениях», – пояснил он.

Эксперт также считает неправильным ограничивать доставку лишь списком безрецептурных препаратов.

«Мнение ритейла – продаваться нужно все, главное решить вопрос контроля», – заявил Артем Соколов.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
интернет-торговля
Фармвестник-ТВ
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
28.09 «Актуальный репортаж»: II Всероссийская GMP-конференция
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №31
Герман Клименко призывает врачей шагать в ногу с новой реальностью
Минздрав предлагает внимательно считать размеры преференций
Через четыре года «Биокад» будет выпускать на территории Москвы 22 противоопухолевых препарата
Рост числа пациентов может привести к дефициту бюджета в 2018 г.
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