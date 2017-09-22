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Эксперт: конкуренция заставляет производителя переходить на прямой контракт с аптекой

22.09.2017

Тенденция заключения прямых контрактов между производителями и аптечными сетями началась 3-4 года назад и сейчас она усилилась.

Об этом во время конференции «Прямой контракт: выигрывают все!» напомнил директор по работе с ключевыми клиентами по РФ компании «Вертекс» Рамал Гадиров.

Он считает, что острая конкурентная борьба между производителями заставляет переходить на прямой контракт с аптеками, кроме того это способ диверсификации бизнеса.

«Один из основных рисков в этом инструменте - финансовая стабильность партнеров. Сложно определить, кто финансово устойчив, а кто нет», - отметил Рамал Гадиров.

Так же, по словам эксперта, не все аптеки имеют технологии для среднесрочного и долгосрочного планирования. Как правило, это делает дистрибьютор, у которого товар всегда есть и он может его поставить в аптеку. Однако постепенно аптечные сети наращивают свои компетенции в этом вопросе.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
аптечная сеть
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20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
20.09 «Актуальное интервью» с Дмитрием Морозовым
19.09 «Актуальный репортаж»: БИОТЕХМЕД-2017
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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