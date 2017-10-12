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Эксперт: количество денег, потраченных на информатизацию здравоохранения, не соответствует полученным результатам

12.10.2017
Фото: Игорь Чунусов

Медицинские работники все больше привыкают к информатизации. С одной стороны это значительно облегчает внедрение компьютерных систем. Но с другой – сам процесс информатизации здравоохранения происходит очень медленно. Об этом в ходе симпозиума MedSoft-Expert-2017 заявил президент ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) Михаил Эльянов.

По словам эксперта, прогресс в продвижении информационных технологий в медицине слабый. «Мы ходим по кругу и обсуждаем одни и те же проблемы. IT в медицине развивается очень давно, только в 2011-2014 годах в эту отрасль было направлено порядка 35 млрд рублей. Поэтому когда говорят, что мы только в начале пути – это неправда», - пояснил эксперт.

По оценкам АРМИТ, уровень российских разработок не ниже зарубежных. Деньги, выделенные на информатизацию здравоохранения, улучшили ситуацию с внедрением новых систем, но не привели к ожидаемым результатам. Михаил Эльянов напомнил, что перевести врачей на работу с электронными картами пациентов должны были еще в 2012 году.

Согласно исследованию АРМИТ, врачебное сообщество все более позитивно относиться к информатизации, однако при этом отмечает, что она не решает главную проблему – не освобождает от бумажной работы.

По мнению президента АРМИТ, основная причина отставания процесса информатизации сугубо управленческая.

«На разработку информационных систем миллиарды не требуются, здесь главное – желание», - пояснил Михаил Эльянов.

На фото: Михаил Эльянов.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
информатизация
Фармвестник-ТВ
11.10 «Актуальный репортаж»: IX Международная конференция «Что происходит на фармацевтическом рынке?»
10.10 «У редакционного камина» с Сергеем Цыбом
09.10 «7 дней за 7 минут» с Олегом Астафуровым
06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Классические аптечные сети скептически относятся к легализации доставки лекарств на дом
Революции не будет
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
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