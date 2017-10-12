Эксперт: количество денег, потраченных на информатизацию здравоохранения, не соответствует полученным результатам

Медицинские работники все больше привыкают к информатизации. С одной стороны это значительно облегчает внедрение компьютерных систем. Но с другой – сам процесс информатизации здравоохранения происходит очень медленно. Об этом в ходе симпозиума MedSoft-Expert-2017 заявил президент ассоциации развития медицинских информационных технологий (АРМИТ) Михаил Эльянов.

По словам эксперта, прогресс в продвижении информационных технологий в медицине слабый. «Мы ходим по кругу и обсуждаем одни и те же проблемы. IT в медицине развивается очень давно, только в 2011-2014 годах в эту отрасль было направлено порядка 35 млрд рублей. Поэтому когда говорят, что мы только в начале пути – это неправда», - пояснил эксперт.

По оценкам АРМИТ, уровень российских разработок не ниже зарубежных. Деньги, выделенные на информатизацию здравоохранения, улучшили ситуацию с внедрением новых систем, но не привели к ожидаемым результатам. Михаил Эльянов напомнил, что перевести врачей на работу с электронными картами пациентов должны были еще в 2012 году.

Согласно исследованию АРМИТ, врачебное сообщество все более позитивно относиться к информатизации, однако при этом отмечает, что она не решает главную проблему – не освобождает от бумажной работы.

По мнению президента АРМИТ, основная причина отставания процесса информатизации сугубо управленческая.

«На разработку информационных систем миллиарды не требуются, здесь главное – желание», - пояснил Михаил Эльянов.

На фото: Михаил Эльянов.