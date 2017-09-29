Эксперт: количество аптек в первом квартале выросло на 7%

В ходе заседания РАФМ, которое состоялось 28 сентября, ведущие аналитические агентства представили итоги развития фармацевтического рынка первого полугодия 2017 года.

Как отметила Анна Ермолаева, гендиректор ALPHARM, суммарный объем рынка (не включая БАД и дополнительный ассортимент) составил 570 млрд рублей и 2,5 млрд упаковок в натуральном выражении. К первому полугодию 2017 года он показал прирост на 10%.

«С конца 2016 года мы начали фиксировать двузначные приросты объемов розничного сегмента фармрынка. Этот рост сохранился и в начале 2017 года, мы видели приросты в 16%, 13%,11%, но к середине года темпы прироста возвращаются к однозначным значениям – 8%», - сказала Анна Ермолаева.

За первый квартал 2017 года розничный сегмент показал рост в 13% и рост в 12 % (в национальных валютах) за первое полугодие.

Структура фармрынка сохраняется, отметила аналитик. 70% - это сегмент ритейла, который обладает более высокими темпами роста в национальной валюте.

Объем аптечного рынка (ЛС, БАД, дополнительный ассортимент) аналитики оценивают в размере 546 млрд руб.

«Он растет быстрее, чем фармацевтический рынок. Это говорит о том, что растут объемы БАД и дополнительного ассортимента», - поясняет Анна Ермолаева.

Тенденция последних трех лет – рост аптек в количественном выражении. По итогам первого квартала 2017 года - плюс 7%. Очевидна и тенденция к консолидации рынка. ТОП 100 аптечных сетей (включая аптечные союзы и маркетинговые объединения) аккумулирует 60% рынка. АСНА остается безусловным лидером рейтинга.

«Мы часто слышим, что аптечный рынок не растет так быстро, как мы об этом говорим: 13% в общем ассортименте, 10% - в лекарственном. Действительно, если смотреть сегмент «life to life», здесь рост в 3%. Это говорит о том, что растет количество точек, а не выручка на одну аптеку, хотя и тут движение есть», - поясняет Анна Ермолаева.

В ТОПе 20 корпораций, которые уже консолидируют 53% рынка, значительных изменений и колебаний не наблюдается. Хотя и здесь четко прослеживается тенденция к консолидации.

Что же касается льготного сегмента, то именно в нем ярко прослеживается реализация программы импортозамещения. Наиболее подвержен этой тенденции сегмент ВЗН.

Как отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, фиксируется медленный рост фармрынка. Предпосылок, что на рынке ситуация кардинально изменится, нет.

«Показатели немного выравниваются, но до кризисных темпов еще далеко», - добавил он.

В первом полугодии 2017 года DSM Group фиксирует интересный факт: цены на ЛП снижаются, инфляция составляет минус 2%. По мнению Сергея Шуляка это говорит о том, что и аптеки, и дистрибьюторы бьются на своего покупателя. Но, по опыту, во втором полугодии растет спрос на фоне роста заболеваемости, население становиться менее чувствительным к стоимости препаратов, и все встает на свои места.

«Однако, по нашим предположениям, инфляция по итогам текущего года не превысит инфляцию 2016 года», - отметил при этом аналитик.

Еще один тренд, который отметил старший менеджер по развитию бизнеса IMS Health Россия и СНГ Антон Каляпин – уверенное лидерство российских компаний в развитии собственного производства. При этом речь идет не только о сегменте дешевых препаратов, но и среднего ценового сегмента. По прогнозам IMS, рост фармрынка по итогам 2017 года составит не более 8%.

На фото: Анна Ермолаева.