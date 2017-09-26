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Эксперт: индийские фармсубстанции, предназначенные для экспорта в Россию, дорожают

26.09.2017
Фото: Игорь Чунусов

Представители фармрынка заявили о необходимости усилить в России развитие производства активных фармсубстанций. Для этого, по словам президента компании «Активный компонент» Александра Семенова существует несколько предпосылок.

«Когда мы посмотрели на индийскую программу преференций и помощи производителям АФС, у нас возникло ощущение дежавю. Такое впечатление, что индусы посмотрели на тот проект, который разработал наш Минпром год назад и во многом скопировали его», - заявил Александр Семенов.

В настоящий момент в Индии производители готовых лекформ, которые используют локальные субстанции, получают огромные преференции, особенно на госторгах. Это порядка 40%. Индусы сейчас закрывают свой рынок для китайских субстанций, и занимаются поддержкой собственных производителей.

«Но они идут еще дальше, чем мы: вводят дополнительные экспортные пошлины на поставку своих субстанций. То есть они откровенно заявляют локальным производителям: необходимо субстанции отдавать своим же производителям индийских препаратов для того, чтобы развивать экспорт готовых продуктов. Соответственно, индийские фармсубстанции, предназначенные для экспорта в Россию, дорожают. В Китае несколько иная история, экологические проблемы привели к закрытию производств субстанций, это скажется на цене экспорта. Поэтому России необходимо усилить развитие собственного производства», - добавил эксперт.

Отвечая на вопрос, хватает ли сил у российских компаний развивать экспортный потенциал, Александр Семенов отметил: «сил на развитие экспортного потенциала, безусловно, хватает. Но вопрос нужно рассматривать комплексно. Мы готовы к серьезным инвестициям, например, наш новый проект в Пушкине потребует свыше 2 млрд. рублей инвестиций. Нам интересно развиваться в России, но крайне важно понимать правила игры и сроки окупаемости. Под правилами игры мы понимаем четкую концепцию развития российской фармпромышленности в целом и производства фармсубстанций в частности. Мы крайне заинтересованы во внедрении трехступенчатой системы преференций, которая обсуждается уже не первый год. Необходимо также создать в России институт стандартизации образцов активных фармсубстанций и примесей к ним. Наконец, производителям, которые инвестируют в производства АФС, нужны налоговые и экспортные преференции. Это тот фундамент, на котором должно стоять производство активных фармсубстанций в нашей стране».

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фармсубстанции
Персоны
Семенов Александр

Президент и совладелец компании «Активный компонент»
Фармвестник-ТВ
26.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 21
26.09 «7 дней за 7 минут» с Германом Иноземцевым
21.09 «Актуальное интервью» с Владиславом Шестаковым
20.09 ФармNews: Новое высокотехнологическое производство на заводе «АстраЗенека»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №30
Аптечным организациям опять устанавливают новые правила
Тогда мы идем к вам
Крупнейший игрок может выжить на рынке за счет синергии производства и дистрибуции
Вопросы подготовки самостоятельного управленца остро стоят как на уровне одной аптеки, так и на уровне большой компании
Одноразовые технологии в биофармацевтическом производстве позволяют снизить капитальные затраты
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