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Эксперт: доставку лекарств смогут взять на себя только крупные игроки

19.09.2017

В ближайшее время правительство обсудит законопроект о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами. Вчера, 19 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила новую редакцию закона после обсуждения с участниками рынка.

В частности, предлагается разрешить дистанционную торговлю только безрецептурных препаратов, рецептурные лекарства по-прежнему можно получить только в стационарной аптеке. Согласно проекту, исполнительные органы власти получат полномочия ограничивать доступ к сайтам, предлагающим дистанционную торговлю рецептурными препаратами.

Решения регуляторов по дистанционной продаже лекарств ждут и представители фармбизнеса, и потребители. Необходимость ее легализации назрела давно, говорят участники рынка. «В рамках законодательства действует онлайн-сервис «ЗдравСити», через который можно забронировать лекарства и товары для красоты и здоровья, чтобы оплатить и забрать их в ближайшей аптеке. Однако не всем этого сервиса достаточно. Легализация дистанционной продажи безрецептурных препаратов, на мой взгляд, повысит доступность лекарств для конечного потребителя, расширит функциональность сервиса», – считает директор по развитию ЦВ «ПРОТЕК» Ольга Смирнова.

Она обращает внимание, что реализация нововведения на практике потребует особого внимания регуляторов к интернет-ресурсам и офлайн-аптекам, которые заявят о своей готовности осуществлять доставку. «Нужно оценить их готовность гарантировать клиентам безопасность и высокое качество препаратов через соблюдение всех требований логистики фармацевтической продукции. Особенно это касается термолабильных препаратов. Думаю, функции доставки смогут взять на себя только крупные игроки розничного фармрынка», – заключила эксперт.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
доставка
онлайн-аптеки
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15.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 20
12.09 «7 дней за 7 минут» с Михаилом Некрасовым
07.09 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 19
СВЕЖИЙ НОМЕР
Сентябрь №29
Импортозамещение в госзакупках не работает, откровенно заявили отдельные эксперты
Минздрав представил проекты перечней лекарственных средств на 2018 год
Комплексный подход к женской интимной гигиене и восстановлению микрофлоры влагалища
Фармпроизводители критикуют новые подходы в ценообразовании на лекарства
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