Эксперт: доставку лекарств смогут взять на себя только крупные игроки

В ближайшее время правительство обсудит законопроект о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами. Вчера, 19 сентября правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила новую редакцию закона после обсуждения с участниками рынка.

В частности, предлагается разрешить дистанционную торговлю только безрецептурных препаратов, рецептурные лекарства по-прежнему можно получить только в стационарной аптеке. Согласно проекту, исполнительные органы власти получат полномочия ограничивать доступ к сайтам, предлагающим дистанционную торговлю рецептурными препаратами.

Решения регуляторов по дистанционной продаже лекарств ждут и представители фармбизнеса, и потребители. Необходимость ее легализации назрела давно, говорят участники рынка. «В рамках законодательства действует онлайн-сервис «ЗдравСити», через который можно забронировать лекарства и товары для красоты и здоровья, чтобы оплатить и забрать их в ближайшей аптеке. Однако не всем этого сервиса достаточно. Легализация дистанционной продажи безрецептурных препаратов, на мой взгляд, повысит доступность лекарств для конечного потребителя, расширит функциональность сервиса», – считает директор по развитию ЦВ «ПРОТЕК» Ольга Смирнова.

Она обращает внимание, что реализация нововведения на практике потребует особого внимания регуляторов к интернет-ресурсам и офлайн-аптекам, которые заявят о своей готовности осуществлять доставку. «Нужно оценить их готовность гарантировать клиентам безопасность и высокое качество препаратов через соблюдение всех требований логистики фармацевтической продукции. Особенно это касается термолабильных препаратов. Думаю, функции доставки смогут взять на себя только крупные игроки розничного фармрынка», – заключила эксперт.