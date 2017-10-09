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Лента · В России
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Эксперт: дистрибьюторов ждет проверка на прочность

09.10.2017
Фото: Игорь Чунусов

Правила надлежащей дистрибьюторской практики стали предметом обсуждения на специализированной сессии в рамках конференции Marcus Evans «Вывод лекарственных средств на рынок России и СНГ».

Как отметила в своем выступлении исполнительный директор СПФО Лилия Титова, особые требования правила предъявляют к оснащенности складов, оборудованию транспорта для перевозки, внедрению системы качества. По ее словам, новые директивы повысят уровень требований к дистрибьюторам, и с большей долей вероятности потребуют дополнительных мер для мелких дистрибьюторов, в том числе в плане оснащения.

«Как известно, общее количество оптовиков в России – более двух с половиной тысяч, – рассказала она. – Приведет ли это к санации рынка? Безусловно. В то же время обеспечит переход участников фармрынка на более высокий уровень».

Немаловажным фактором в обеспечении надлежащего уровня оказания услуг станут и новшества риск-ориентированного подхода к контролю качества, подчеркнула эксперт. В этой связи решающее значение будут иметь степень механизации складских комплексов, поддержание специальных режимов хранения, наличие площадок для разгрузки спецавтотранспорта и другие показатели. Несоответствие заданным показателям повлечет за собой усиление контрольно-надзорных мероприятий.

И еще одним, решающим фактором проверки дистрибьютора на прочность станет маркировка, указала глава СПФО.

«Те, кто работает на фармрынке на долгосрочную перспективу, уже стали участниками проекта по внедрению маркировки. Они перестраивают бизнес-процессы в соответствии с новыми требованиями, – заявила она. – А те, кто надеется на чудо, ждут переноса сроков».

«Совокупность предъявляемых требований – это качественно новый виток развития отечественной дистрибуции, – заключила Лилия Титова. - И от того, насколько подготовленными будут оптовики , напрямую зависит их будущее».

Автор: Сергей Рякин, «Фармацевтический вестник»
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Метки
GDP
Персоны
Титова Лилия Викторовна

Исполнительный директор СПФО
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06.10 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск 22
05.10 «Актуальный репортаж»: Конференция «Прямой контракт: выигрывают все!»
29.09 «Актуальное интервью» с Константином Тиуновым
СВЕЖИЙ НОМЕР
Октябрь №32
Результаты проверок GMP российских и зарубежных инспекторатов часто отличаются
Расходы на лекарства из бюджетов всех уровней в следующем году могут остаться на уровне 2017 года
Фармацевтический рынок России традиционно демонстрирует аномальные тренды
Эксперты рассчитывают на межведомственный пересмотр проекта методики определения предельных отпускных цен на лекарства
ЕЭК предлагает продлить возможность подачи локального сертификата GMP при регистрации по правилам ЕАЭС
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