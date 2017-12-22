Эксперт: через 5 лет нельзя будет представить медицину без компьютерного мнения

В аппарате Президента РФ 20 декабря советник Президента РФ Владимира Путина по развитию интернета Герман Клименко провел совещание на тему «Развитие цифрового здравоохранения в РФ». Собравшиеся чиновники и медики обсудили перспективу каталогизации и анализа электронной медицинской базы данных. В качестве примера представили отечественную интеллектуальную систему поддержки принятия решений для врачей «Третье мнение». Советник президента в шутку назвал ее «российской "Призмой"». «Призма» — американская разведывательная программа по сбору персональных данных граждан США. Российская программа будет работать исключительно с медицинскими данными, не касаясь персональных, пообещали разработчики.

«Вершки и корешки»

Помощник министра здравоохранения РФ Никита Одинцов отметил, что обсуждать проекты по хранению и анализу данных в День чекиста (День работника органов безопасности, отмечается 20 декабря. — Прим. ред.) очень символично.

«Тонко, — сказал Герман Клименко с улыбкой и продолжил: Ко мне с завидным постоянством чуть ли не раз в неделю приезжают представители зарубежных компаний, предлагая поделиться российскими данными (Big Data) в области медицины. Например, пару лет назад сотрудники IBM Watson просили нас передать им массив медицинских данных, которые они смогли бы успешно обработать. А что получит Россия взамен? — поинтересовался я. — "Результат наших исследований", — ответили американцы. Нас такой подход не устраивает. Мы и сами можем получить этот результат своими силами».

Г-н Клименко отметил, что когда приходят коммерсанты с предложениями, то хотят за свои инвестиции забрать потом «и вершки, и корешки». Но в случае с медициной «вершки» должны достаться государству. В частности, сделать эффективно работающую базу данных изображений и оставить за собой контроль.?

Оцифруют на 100 миллионов

Руководитель проекта «Третье мнение» Анна Мещерякова сообщила, что самые значительные ресурсы — это медицинские данные, которые в России пока не оцифрованы. Число врачебных ошибок остается высоким, и до 50% диагнозов повторно уточняются. Планируется, что проект федерального уровня сможет систематизировать накапливаемую цифровую информацию, в первую очередь снимки различных патологий от клеток крови, глазного дна до магнитно-резонансной томографии. Компьютерное мнение — это и есть третье экспертное медицинское мнение, без которого через 3—5 лет нельзя будет представить медицину. Прототип сервиса работает как нейронная сеть, обучаемая? на базе достоверных медицинских данных пациентов, полученных от клиник и научных институтов.

«На сегодня мы получили около 20 тыс. снимков клеток крови из НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева. Программа способна распознавать более 20 типов клеток крови. Каталог насчитывает более 100 типов, которые будут реализованы в ближайшем будущем. Прототип этого программного решения доступен медицинским учреждениям в режиме B2B — между государственными и частными медучреждениями. Также ведется работа со снимками УЗИ мочевого пузыря от НИИ урологии и интервенционной радиологии им Н.А. Лопаткина. Своими рентгенограммами делятся республиканские учреждения: Тверской областной клинический онкологический диспансер, Республиканский противотуберкулезный диспансер Чувашской Республики, Орловский научно-клинический многопрофильный центр медицинской помощи матерям и детям? З.И. Круглой.

Как сообщал ранее «ФВ», для развития проекта авторы планируют использовать новый вид привлечения инвестиций — ICO (Initial coin offering), когда каждый человек может купить электронные коины, токены (условные монеты) у разработчиков, а затем продать их дороже или использовать для получения медицинских услуг. На примере западных ICO команда планирует в короткие сроки привлечь 100 млн долл.

Научная синергия

Бывший директор Департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Сергей Румянцев отметил на совещании, что биомедицина сегодня крайне высокотехнологичный сегмент.

«В ближайшие годы прорывы, которые ожидают медицину, связаны не с медицинской наукой, а со смежными технологиями и науками: физикой, химией и IТ-решениями. Наибольший синергетический эффект в медицине будет на стыке информационных систем: клинические данные, диагностика и генетика», — сообщил г-н Румянцев.

По оценкам исполнительного директора IT-кластера фонда «Сколково» Константина Паршина, поток цифровых медицинских стартапов в «Сколково» сильно возрос. Но по-прежнему остается проблемой разобщенность между ключевыми участниками рынка. При этом активно обсуждается тема получения и хранения больших данных. В мире, включая западные страны, пока нет общепринятых единых стандартов «больших данных», как и отрегулированного доступа к самим данным. В России же наблюдается дефицит качественно каталогизированных данных.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков сообщил, что в области есть в едином пакете 146 цифровых приборов, ежедневно делающих порядка 100 снимков. Но обрабатывать их становится все сложнее. В процессе работы с программой каталогизации данных выяснилось, что потребуется изменение медицинской классификации при оцифровывании и детализации.

Несмотря на возникающие трудности, все участники заседания согласились с тем, что без цифровых решений не обойтись, поскольку применение электронных носителей в геометрической прогрессии накапливает оцифрованные данные пациентов. От качества их структурирования будет зависеть эффективность диагностики.